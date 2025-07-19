Козловский оправдался после обзывания Кондратюка "старым очкариком": "Могу ляпнуть"

Виталий Козловский и Игорь Кондратюк

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Украинский певец Виталий Козловский после недавней обиды своего экс-продюсера Игоря Кондратюка вышел на связь.

Даже после судебного примирения звезд напряжение в их отношениях не утихает. Так, недавно Виталий обозвал Игоря "старым очкариком" и иронично видоизменил текст своей песни, чтобы сделать отсылку к их вражде. Но все же артист решил прокомментировать свой поступок.

На одном из фестивалей Козловский перед выходом к фанам увидел смонтированную конструкцию-сцену для шоу "Караоке на Майдане" с Игорем Кондратюком, в котором в свое время участвовал и Виталий. Исполнитель увидел в этом знак и снова подчеркнул, что несмотря на свои опрометчивые высказывания, он благодарен экс-продюсеру.

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"Это смех и грех. Хочу сказать, что несмотря на то, что я могу где-то что-то ляпнуть, сказать, я на самом деле настолько благодарен Игорю Кондратюку и всему тому прошлому. Потому что я сейчас позитивно настроен относительно будущего. Я чувствую сегодня необходимость с тем опытом, который я сейчас приобрел, несмотря на все, вдохновлять людей. И спасибо прошлому, на котором я сейчас стою", — с улыбкой сказал Козловский, стоя на сцене "Караоке на майдане".

Виталий Козловский / © instagram.com/vkozlovsky_music

Конфликт Игоря Кондратюка и Виталия Козловского - что известно

Когда-то Игорь Кондратюк открыл Виталия Козловского широкой публике, став его первым продюсером. Но в 2012-м артист решил разорвать сотрудничество. После этого все авторские права на его песни остались у Кондратюка. Несмотря на это, Козловский продолжил исполнять композиции из прошлого репертуара, что стало причиной судебного процесса. Решение было в пользу продюсера — певец должен был компенсировать нарушения.

Весной 2025 года Козловский неожиданно вернул в свой репертуар старые хиты. Оказалось, что он полностью погасил долг, продав квартиру своего отца во Львове, и получил право снова публично исполнять песни из периода продюсерской опеки Кондратюка.

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