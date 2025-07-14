Какую малину категорически нельзя покупать

Малина / © Associated Press

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Сезон малины — в полном разгаре, и стоит она недешево. Поэтому важно правильно выбрать ягоду, чтобы потом не жалеть о потраченных деньгах.

Как правильно выбрать малину

При выборе малины важен аромат: чем слаще малина, тем сильнее она пахнет.

Покупать малину в контейнере не следует: он должен пропускать воздух, поверхность не должна быть сплошной.

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Не покупайте малину на стихийных рынках и обочинах дорог. Ягоды могут выращиваться вблизи автотрасс, где накапливаются тяжелые металлы и токсичные вещества от выхлопных газов или на полях, обработанных запрещенными пестицидами.

Даже на разрешенных рынках или в магазинах следует внимательно осматривать ягоды перед покупкой.

Прежде всего, избегайте мягких, раздавленных, водянистых ягод — это признаки перезрелости или неправильного хранения, что способствует быстрому развитию микроорганизмов.

Наиболее опасный признак — плесень или гниль. Даже если поражены всего несколько ягод, это свидетельствует о том, что грибок распространился на всю партию. Употребление такой малины может вызвать серьезное пищевое отравление.

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Раньше мы писали, как заморозить малину и чернику на зиму, чтобы ягоды не слипались и оставались целыми. Больше об этом читайте в новости.