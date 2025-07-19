Что на самом деле говорит о вас ваш день рождения - объясняют ученые

Ученые сделали новое исследование относительно дня рождения / © Pixabay

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Результаты масштабного исследования показали, что день рождения не определяет внешность, характер или жизненные успехи — на развитие ребенка влияют другие факторы.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Известная детская песенка «Ребенок понедельника» издавна описывает черты характера детей в зависимости от дня недели, когда они родились. В ней говорится, что «понедельничный ребенок — красивый на вид», «вторничный — полный грации», «срединный — полный горя», «четверговой — должен далеко уйти», «пятничный — любящий и щедрый», «субботний — трудолюбивый», а ребенок, родившийся в воскресенье, — веселый и жизнерадостный.

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Эта песенка, происходящая еще из XIX века, много лет вызывала вопросы: имеет ли она реальное основание? Действительно ли день рождения влияет на нашу личность?

Ученые из Университета Йорка провели масштабное исследование, в котором проанализировали информацию о более 2 000 детей. Они искали связь между днем рождения ребенка и его характером, внешностью и будущим.

Результаты показали, что песенка — это лишь народное развлечение, а не научный факт. В частности, дети, родившиеся в среду, вовсе не являются «полными горя», как это описано в стихотворении.

Для анализа ученые сравнивали черты характера, поведение и внешность детей, рожденных в разные дни недели. Например, «любящие и щедрые» соответствовали позитивному социальному поведению, а «трудолюбивые» — активности в выполнении задач. Оценка «красивой внешности» базировалась на независимых оценках внешности детей в разном возрасте.

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В итоге, ученые не нашли никакой связи между днем недели, когда ребенок родился, и его чертами характера, внешностью или успехом в будущем. Они отмечают, что важнее такие факторы, как социально-экономический статус семьи, пол ребенка и вес при рождении.

Профессор Софи фон Штумм, руководитель исследования, отметила, что народные песни, такие как «Ребенок понедельника», — это просто «безобидное развлечение», которое не имеет реального влияния на развитие ребенка.

«Во время, когда родители все больше беспокоятся о том, какие сообщения получают дети, наше исследование позволяет успокоить их, — сказала она. — Эти песни богаты аллитерациями и словарным запасом, что способствует развитию речи и грамотности, поэтому родителям стоит и дальше их петь».

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Исследователи также отметили, что у них не было данных о том, насколько семьи были знакомы с песенкой и придерживались ли ее рекомендаций. Поэтому они не могли оценить, влияли ли личные убеждения родителей на результаты.

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Итак, хотя старая песенка до сих пор популярна, научные данные показывают: день рождения не определяет вашу личность или будущее — значительно важнее семейные условия и другие факторы.

Напомним, ранее мы писали о том, в какие дни года рождается меньше всего детей, а когда больше всего.