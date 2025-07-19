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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Що насправді говорить про вас ваш день народження - пояснюють науковці

Дослідники вивчили вплив дня народження на характер і зовнішність дітей.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Вчені зробили нове дослідження щодо дня народження

Вчені зробили нове дослідження щодо дня народження / © Pixabay

Результати масштабного дослідження показали, що день народження не визначає зовнішність, характер чи життєві успіхи — на розвиток дитини впливають інші фактори.

Про це пише видання Daily Mail.

Відома дитяча пісенька «Дитина понеділка» здавна описує риси характеру дітей залежно від дня тижня, коли вони народилися. У ній говориться, що «понеділкова дитина — гарна на вигляд», «вівторкова — повна грації», «серединна — повна горя», «четвергова — має далеко піти», «п’ятнична — любляча і щедра», «суботня — працьовита», а дитина, яка народилася у неділю, — весела і життєрадісна.

Ця пісенька, що походить ще з XIX століття, багато років викликала питання: чи має вона реальне підґрунтя? Чи справді день народження впливає на нашу особистість?

Вчені з Університету Йорка провели масштабне дослідження, в якому проаналізували інформацію про понад 2 000 дітей. Вони шукали зв’язок між днем народження дитини і її характером, зовнішністю та майбутнім.

Результати показали, що пісенька — це лише народна розвага, а не науковий факт. Зокрема, діти, які народилися в середу, зовсім не є «повними горя», як це описано у вірші.

Для аналізу вчені порівнювали риси характеру, поведінку і зовнішність дітей, народжених у різні дні тижня. Наприклад, «люблячі та щедрі» відповідали позитивній соціальній поведінці, а «працьовиті» — активності у виконанні завдань. Оцінка «гарної зовнішності» базувалась на незалежних оцінках зовнішності дітей у різному віці.

У підсумку, вчені не знайшли жодного зв’язку між днем тижня, коли дитина народилася, і її рисами характеру, зовнішністю чи успіхом у майбутньому. Вони наголошують, що важливішими є такі фактори, як соціально-економічний статус сім’ї, стать дитини та вага при народженні.

Професорка Софі фон Штумм, керівниця дослідження, зазначила, що народні пісні, як-от «Дитина понеділка», — це просто «невинне розвага», яка не має реального впливу на розвиток дитини.

«У час, коли батьки все більше переймаються тим, які повідомлення отримують діти, наше дослідження дає змогу заспокоїти їх, — сказала вона. — Ці пісні багаті на алітерації й словниковий запас, що сприяє розвитку мови та грамотності, тому батькам варто й надалі їх співати».

Дослідники також зазначили, що у них не було даних про те, наскільки сім’ї були знайомі з пісенькою і чи дотримувалися її рекомендацій. Відтак вони не могли оцінити, чи впливали особисті переконання батьків на результати.

Отже, хоча стара пісенька досі популярна, наукові дані показують: день народження не визначає вашу особистість чи майбутнє — значно важливішими є сімейні умови і інші фактори.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в які дні року народжується найменше дітей, а коли найбільше.

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