Скільки дарувати грошей на день народження дитини 2025 року: точна сума

Найуніверсальніший подарунок на день народження — гроші в конверті. Це зручно: не треба шукати презент, а іменинник сам обере, що хоче. Проте постає запитання, яку суму дарувати, особливо якщо це дитина.

Скільки грошей дарувати дитині на день народження 2025 року

Якщо дитину запросили на день народження однокласника чи друга, батьки часто обирають конверт із грошима замість іграшок чи солодощів. Сума подарунка залежить від фінансових можливостей, віку іменинника та рівня дружби між дітьми.

Близькому другу зазвичай дарують більше, ніж знайомому однокласнику. Наприклад, одна мама в Instagram поділилася, що її син (10 років) дарує друзям 1 000 грн, а якщо вона добре знає їхніх батьків — 1 200–1 500 грн. Найближчим друзям — понад 2 000 грн. Йому ж у відповідь дарують від 500 до 1 000 грн.

Інші батьки обговорюють суми заздалегідь або скидаються всією компанією, щоб купити спільний подарунок. Враховують і формат свята: якщо запросили кількох дітей із родини, загальна сума може змінюватися.

Отже, мінімальна сума 2025 року — 500 грн, середня — 1 000–1 500 грн. Але остаточний вибір залежить від кожної сім’ї окремо.

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