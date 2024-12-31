В які дні року народжується найменше дітей, і це не 29 лютого

У світі існує день, коли народжується найменша кількість людей. Що це за дата? Згідно з даними, 25 грудня, Різдво є найменш популярним днем для народження в таких країнах, як США, Австралія та Нова Зеландія. В Англії, Уельсі та Ірландії цей день займає друге місце за непопулярністю після 26 грудня, відомого як День подарунків. Залежно від року та місця, 25 грудня народжується на 30-40% менше дітей, ніж у піковий день року.

У США дні, коли найменше народжується дітей також прив'язані до свят, хай то Різдво, Новий рік, 4 липня чи День подяки.

Чому люди народжують менше немовлят на такі свята, як Різдво, День подарунків і Новий рік ?

Причини низької народжуваності на свята

Однією з основних причин низької кількості народжень у святкові дні є те, що планові кесареві розтини та індукції пологів рідко призначаються на державні свята або вихідні. Близько третини американських дітей народжуються шляхом кесаревого розтину, і лікарі зазвичай уникають планування таких процедур на свята, щоб провести час із родиною. Крім того, навіть у випадку природних пологів лікарі можуть стимулювати початок пологів, що дозволяє контролювати дату народження дитини.

Цікаво, що в Англії, Уельсі та Новій Зеландії відносно мало дітей народжується 1 квітня. Хоча цей день не є національним святом, матері можуть уникати народження в цей день через побоювання, що їхні діти можуть стати об'єктом жартів або знущань, пов'язаних із Днем дурня.

Найпопулярніші дні для народження

Найпопулярніші дні для народження зазвичай припадають на осінь. У США десять найпопулярніших днів для народження припадають на вересень, тоді як в Англії, Уельсі, Ірландії та Новій Зеландії — на вересень або жовтень. Це можна пояснити тим, що багато дітей були зачаті в холодні зимові місяці, коли дні коротші, а температура нижча, що сприяє більшій кількості зачать.

Історичні аспекти реєстрації народжень

Дослідження дат народження є відносно новим явищем, оскільки протягом століть не існувало необхідності або практики оформлення свідоцтв про народження. У США свідоцтва про народження стали широко використовуватися лише після Другої світової війни. Попри те, що в деяких країнах вимагається обов'язкова реєстрація всіх народжень, за даними ЮНІСЕФ, кожна четверта дитина у світі сьогодні не має офіційного запису про своє народження.

Вплив географічного розташування на сезонність народжень

Дослідження показують, що популярні місяці народження змінюються залежно від географічної широти.

Згідно з даними Організації Об'єднаних Націй популярні місяці народження мають тенденцію змінюватися залежно від широти. Країни у високих широтах, такі як Норвегія чи Росія, мають пік народжуваності в липні або серпні. Країни, розташовані ближче до екватора, як-от Сальвадор, мають пік народжуваності пізніше в році, наприклад у жовтні.

Цікаві факти про дати народження

29 лютого. Цей день, який трапляється лише раз на чотири роки, є найрідкіснішою датою народження. Люди, народжені в цей день, святкують свій день народження або 28 лютого, або 1 березня у невисокосні роки.

1 січня. Хоча це початок нового року, цей день також є одним із найменш популярних для народження. Це може бути пов'язано з тим, що багато медичних працівників відпочивають у цей день, і планові пологи рідко призначаються.

Коли найчастіше народжуються діти

Згідно з даними Центрів з контролю та профілактики захворювань та Управління соціального забезпечення США, найпоширеніший день народження – 9 вересня. На другому та третьому місці – 19 та 12 вересня. Фактично весь список 10 найпоширеніших днів складається з вересневих днів народження між 9 і 20 вересня. Оскільки вагітність триває в середньому 40 тижнів то, час зачаття припадає на святкові зимові дні.

Чому свята? Можливо тому, що в повітрі витає більше святкового настрою. Це може бути якось пов'язано з тим фактом, що багато людей мають вільний час у дні відпустки, які вони проводять напередодні Різдва та Нового року, щоб відсвяткувати це з сім'єю та друзями. У свята також панує загальне відчуття романтики: грудень — найпопулярніший місяць для заручин.

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