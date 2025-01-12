"Динамо" здобуло першу перемогу на зимових зборах у Туреччині (відео)

Київське "Динамо" перемогло румунський ФКСБ в другому товариському матчі на зимових тренувальних зборах у Туреччині. Зустріч у місті Белек завершилася з рахунком з рахунком 2:1 .

Дублем у складі "біло-синіх" відзначився Віталій Буяльський, який забив на 21-й і 28-й хвилинах поєдинку.

У другому таймі румунський клуб скоротив відставання – на 73-й хвилині точного удару завдав Давід Мікулеску, однак це не завадило киянам втримати перемогу.

Повне відео матчу "Динамо" – ФКСБ

Зазначимо, що в першому контрольному поєдинку зимових зборів "Динамо" програло німецькому "Магдебургу" (1:3).

Кияни вирушили на зимову паузу в статусі лідера української Прем'єр-ліги (УПЛ). "Біло-сині" (43 очки) на 5 балів випереджають "Олександрію" і на 10 пунктів – "Шахтар", який має матч у запасі.

У першому матчі "весняної" частини УПЛ кияни приймуть "Карпати". Базова дата поєдинків 18-го туру елітного дивізіону чемпіонату України – 22 лютого.

Перед поновленням УПЛ на "Динамо" чекають заключні поєдинки основного раунду Ліги Європи: 21 січня "біло-сині" зіграють з турецьким "Галатасараєм", а 30 січня протистоятимуть латвійському РФШ. Ці матчі вже не матимуть для киян турнірного значення, адже вони достроково втратили шанси на вихід до плейоф після шести поразок поспіль.

Після шести турів київський клуб посідає останнє, 36-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги Європи. "Динамо" залишається єдиним учасником турніру, який досі не набрав жодного очка.

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