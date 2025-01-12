"Динамо" одержало первую победу на зимних сборах в Турции (видео)

Киевское "Динамо" победило румынский ФКСБ во втором товарищеском матче на зимних тренировочных сборах в Турции. Встреча в городе Белек завершилась со счетом со счетом 2:1 .

Дублем в составе "бело-синих" отличился Виталий Буяльский, который забил на 21-й и 28-й минутах поединка.

Во втором тайме румынский клуб сократил отставание – на 73-й минуте точный удар нанес Давид Микулеску, однако это не помешало киевлянам удержать победу.

Полное видео матча "Динамо" – ФКСБ

Отметим, что в первом контрольном поединке зимних сборов "Динамо" проиграло немецкому "Магдебургу" (1:3).

Киевляне отправились на зимнюю паузу в статусе лидера украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Бело-синие" (43 очка) на 5 баллов опережают "Александрию" и на 10 пунктов – "Шахтер", который имеет матч в запасе.

В первом матче "весенней" части УПЛ киевляне примут "Карпаты". Базовая дата поединков 18-го тура элитного дивизиона чемпионата Украины – 22 февраля.

Перед возобновлением УПЛ "Динамо" ждут заключительные поединки основного раунда Лиги Европы: 21 января "бело-синие" сыграют с турецким "Галатасараем", а 30 января будут противостоять латвийскому РФШ. Эти матчи уже не будут иметь для киевлян турнирного значения, ведь они досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф после шести поражений подряд.

После шести туров киевский клуб занимает последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. "Динамо" остается единственным участником турнира, который до сих пор не набрал ни одного очка.

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