Реал Мадрид – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на финал Суперкубка Испании

Обладатель трофея определится в Эль Классико, которое состоится 12 января в Саудовской Аравии.

В воскресенье, 12 января, мадридский "Реал" и "Барселона" сойдутся в финале Суперкубка Испании-2025.

Поединок будет сыгран в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В полуфинале Суперкубка Испании "сливочные" разбили "Мальорку" (3:0) – украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. В свою очередь, "сине-гранатовые" победили "Атлетик" Бильбао (2:0).

Где смотреть матч Реал Мадрид – Барселона

В Украине матч "Реал" Мадрид – "Барселона" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Реал Мадрид – Барселона

Совсем незначительным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Королевский клуб". На победу "Реала" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,48. Ничья – 3,80. Выигрыш "Барселоны" – 2,69.

Вероятность того, что трофей завоюют подопечные Карло Анчелотти, оценивают коэффициентом 1,84. Итоговый триумф команды Ханси Флика – 1,96.

Отметим, что действующим обладателем Суперкубка Испании является "Реал". В прошлом году мадридский клуб в финале с Луниным в воротах уничтожил "Барселону" (4:1).

Читайте также:

"Эвертон" назначил нового главного тренера: кто будет работать с Миколенко

В возрасте 31 года умерла бывшая футзалистка сборной Украины

"Динамо" с двумя незабитыми пенальти проиграло первый спарринг на сборах в Турции (видео)