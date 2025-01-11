Реал Мадрид – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Суперкубка Іспанії

Володар трофею визначиться в Ель Класико, яке відбудеться 12 січня у Саудівській Аравії.

У неділю, 12 січня, мадридський "Реал" і "Барселона" зійдуться у фіналі Суперкубка Іспанії-2025.

Поєдинок буде зіграно у місті Джидда (Саудівська Аравія). Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

У півфіналі Суперкубка Іспанії "вершкові" розбили "Мальорку" (3:0) – український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін провів матч на лавці для запасних. Своєю чергою, "синьо-гранатові" перемогли "Атлетик" Більбао (2:0).

Де дивитися матч Реал Мадрид – Барселона

В Україні матч "Реал" Мадрид – "Барселона" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Реал Мадрид – Барселона

Зовсім незначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Королівський клуб". На перемогу "Реала" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,48. Нічия – 3,80. Виграш "Барселони" – 2,69.

Ймовірність того, що трофей завоюють підопічні Карло Анчелотті, оцінюють коефіцієнтом 1,84. Підсумковий тріумф команди Гансі Фліка – 1,96.

Зазначимо, що чинним володарем Суперкубка Іспанії є "Реал". Торік мадридський клуб у фіналі з Луніним у воротах знищив "Барселону" (4:1).

Читайте також:

"Евертон" призначив нового головного тренера: хто працюватиме з Миколенком

У віці 31 року померла колишня футзалістка збірної України

"Динамо" з двома незабитими пенальті програло перший спаринг на зборах у Туреччині (відео)