Могилевська здивувала, скільки часу приймала рішення про усиновлення

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася, як довго наважувалася на усиновлення дітей.

У своєму фотоблогу зірка розповіла про своє особисте життя та шлях до поповнення у родині. За словами співачки, вона зовсім не чекала на родинне щастя у свої 48 років. Тим паче, коли почалося повномасштабне вторгнення. Утім, доля мала інші плани та просто в перший тиждень війни подарувала Наталії кохану людину – Валентина. І з часом вони дуже швидко наважилися усиновити дітей. Знаменитість зізнається, що це рішення було прийняте за одну хвилину.

"Я 10 років була самотньою. Почалася війна… А на що я могла чекати? Та нічого! Але хто знав, що разом з тим жахом у перший тиждень війни вона принесе в моє життя найбільше щастя. Хто міг знати? Тому вірте, що Господь дарує найкращу долю. Навіть, якщо страшні випробування довжиною у 10 років, це нічого не означає. Бо я не шкодую про жоден день, бо я змінилася. Я тільки зараз стала тією людиною, яка заслуговує і вміє приймати це щастя. Знаєте, скільки ми думали, щоб всиновити дитину? Одну хвилину!" - розчулила Могилевська.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Таким чином знаменитість вирішила підтримати усіх тих, хто поки що не віднайшов своє кохання. На думку Наталії, інколи так відбувається просто через страх, а не долю. І це з часом можна подолати, що й вона довела на власному прикладі.

"Мені так хочеться поділитися своїм досвідом і знаннями. Тому що мені дуже шкода всіх тих, хто самотній не за покликанням, а самотній від страху знову будувати стосунки", - пояснила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська замилувала відео з молодшою донечкою Сонею та як вона вперше вийшла на сцену популярного шоу.

Читайте також: