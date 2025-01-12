Заміна глави Міненерго в нинішніх умовах нераціональна - Прокіп

Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Він пояснив, що вважає заклики до звільнення міністра емоційними.

Прокіп підкреслив, що він проти непрозорого та непроцедурного підходу до зміни керівників.

«Звільнення міністра лише тому, що зійшлись планети і так склалась кон’юнктура — нераціональне», - написав він.

Раніше економіст Борис Кушнірук висловив сумніви щодо доцільності звинувачень на адресу міністра енергетики України Германа Галущенка у непідготовленості до опалювального сезону. На його думку, такі звинувачення можуть виявитися безпідставними.