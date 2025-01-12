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Замена главы Минэнерго в нынешних условиях нерациональна — Прокоп

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Замена главы Минэнерго в нынешних условиях нерациональна — Прокоп

Увольнение министра энергетики в нынешних обстоятельствах нерационально.

Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп.

Он пояснил, что считает призывы к увольнению министра эмоциональными.

Прокоп подчеркнул, что он против непрозрачного и непроцедурного подхода к смене руководителей.

«Увольнение министра только потому, что сошлись планеты и так сложилась конъюнктура – нерациональное», — написал он.

Ранее экономист Борис Кушнирук выразил сомнения в целесообразности обвинений в адрес министра энергетики Украины Германа Галущенко в неподготовленности к отопительному сезону. По его мнению, такие обвинения могут оказаться безосновательными.

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