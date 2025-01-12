Могилевская удивила, сколько времени принимала решение об усыновлении

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась, как долго решалась на усыновление детей.

В своем фотоблоге звезда рассказала о своей личной жизни и пути к пополнению в семье. По словам певицы, она совсем не ожидала семейного счастья в свои 48 лет. Тем более, когда началось полномасштабное вторжение. Впрочем, судьба имела другие планы и просто в первую неделю войны подарила Наталье любимого человека – Валентина. И со временем они очень быстро решили усыновить детей. Знаменитость признается, что данное решение было принято за одну минуту.

"Я 10 лет была одинокой. Началась война… А чего я могла ждать? Да ничего! Но кто знал, что вместе с тем ужасом в первую неделю войны она принесет в мою жизнь величайшее счастье. Кто мог знать? Поэтому верьте, что Господь дарит лучшую судьбу. Даже если страшные испытания длиной в 10 лет, это ничего не значит. Потому что я не жалею ни о одном дне, потому что я изменилась. Я только сейчас стала тем человеком, который заслуживает и умеет принимать это счастье. Знаете, сколько мы думали, чтобы усыновить ребенка? Одну минуту!" - растрогала Могилевская.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Таким образом, знаменитость решила поддержать всех тех, кто пока не нашел свою любовь. По мнению Натальи, иногда так происходит просто из-за страха, а не судьбы. И это со временем можно преодолеть, что и она доказала на своем примере.

"Мне так хочется поделиться своим опытом и знаниями. Потому что мне очень жаль всех тех, кто одинок не по призванию, а одинок от страха снова строить отношения", — пояснила певица.

Напомним, недавно Наталья Могилевская восхитила видео с младшей дочерью Соней и как она впервые вышла на сцену популярного шоу.

Читайте также: