В Украине стремительно растет уровень бедности: Гетманцев назвал цифры

В Украине в бедности живет почти треть всего населения / © pixabay.com

Реклама

Уровень бедности в Украине с начала войны увеличился почти вдвое — до 37%. Это значительный показатель, спровоцированный войной.

Об этом сообщил в интервью Новости.LIVE глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

«Все происходящие в стране экономические процессы, они происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет война, на это влияют негативные ожидания и все остальное», — сказал он.

Реклама

По мнению Гетманцева, завершение боевых действий принесет противоположную тенденцию.

В то же время, ожидать мира недостаточно — надо уже начинать обсуждать вопросы прожиточного минимума», — добавил он.

Напомним, Украину Всемирный банк еще в июле 2024 года отнес к странам с доходами выше средних, а потому предел бедности для расчетов по Украине составляет 8,30 долларов в день.

Средний размер месячной пенсии от Пенсионного фонда в Украине составляет 5789,05 гривен, а средняя зарплата — 23 460 гривен. Так что среднестатистический украинский пенсионер живет за чертой бедности, согласно классификации Всемирного банка.

Реклама

В 2024 году Всемирный банк подсчитал, что в Украине около трети населения — 29% или 9 миллионов граждан — живут в бедности. По сравнению с 2020 годом, эта цифра выросла на 1,8 миллиона граждан.

А в МВФ сообщили, что массированные ракетные и воздушные удары, наносимые террористической российской армией по украинской мирной инфраструктуре, могут повлиять на макроэкономические прогнозы для Украины в ближайшей перспективе.