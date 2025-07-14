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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

Яку малину в жодному разі не можна купувати

Не рекомендується купувати малину, яка виглядає пошкодженою, з ознаками гнилі, цвілі або має неприємний запах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Малина

Малина / © Associated Press

Сезон малини — у повному розпалі, і коштує вона недешево. Тому важливо правильно вибрати ягоду, щоб потім не шкодувати про витрачені гроші.

Як правильно вибрати малину

При виборі малини важливий аромат: чим солодша малина, тим сильніше вона пахне.

Купувати малину в контейнері не варто: він повинен пропускати повітря, поверхня не повинна бути суцільною.

Не купуйте малину на стихійних ринках та на узбіччях доріг. Ягоди можуть вирощуватися поблизу автотрас, де накопичуються важкі метали та токсичні речовини від вихлопних газів, або на полях, оброблених забороненими пестицидами.

Навіть на дозволених ринках чи в магазинах варто уважно оглядати ягоди перед купівлею.

Перш за все, уникайте м’яких, розчавлених, водянистих ягід — це ознаки перезрілості або неправильного зберігання, що сприяє швидкому розвитку мікроорганізмів.

Найбільш небезпечна ознака — пліснява або гниль. Навіть якщо уражені лише кілька ягід, це свідчить, що грибок поширився на всю партію. Вживання такої малини може викликати серйозне харчове отруєння.

Раніше ми писали, як заморозити малину й чорницю на зиму, щоб ягоди не злипалися й залишалися цілими. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
181
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