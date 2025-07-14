Яку малину в жодному разі не можна купувати

Малина / © Associated Press

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Сезон малини — у повному розпалі, і коштує вона недешево. Тому важливо правильно вибрати ягоду, щоб потім не шкодувати про витрачені гроші.

Як правильно вибрати малину

При виборі малини важливий аромат: чим солодша малина, тим сильніше вона пахне.

Купувати малину в контейнері не варто: він повинен пропускати повітря, поверхня не повинна бути суцільною.

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Не купуйте малину на стихійних ринках та на узбіччях доріг. Ягоди можуть вирощуватися поблизу автотрас, де накопичуються важкі метали та токсичні речовини від вихлопних газів, або на полях, оброблених забороненими пестицидами.

Навіть на дозволених ринках чи в магазинах варто уважно оглядати ягоди перед купівлею.

Перш за все, уникайте м’яких, розчавлених, водянистих ягід — це ознаки перезрілості або неправильного зберігання, що сприяє швидкому розвитку мікроорганізмів.

Найбільш небезпечна ознака — пліснява або гниль. Навіть якщо уражені лише кілька ягід, це свідчить, що грибок поширився на всю партію. Вживання такої малини може викликати серйозне харчове отруєння.

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Раніше ми писали, як заморозити малину й чорницю на зиму, щоб ягоди не злипалися й залишалися цілими. Більше про це читайте у новині.