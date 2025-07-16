Израиль атаковал здание Министерства обороны Сирии: видео

Израиль атаковал здание Министерства обороны Сирии в Дамаске / © Clash Report в сети Х

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Израиль нанес удар по зданию Министерства обороны Сирии в Дамаске. Кадры атаки были зафиксированы в прямом эфире.

Об этом сообщает Clash Report.

Этот инцидент происходит на фоне конфликта в Сирии между правительственными силами и друзьями, которых по некоторым данным поддерживает Израиль. Это объясняет удары Тель-Авива по сирийским военным объектам.

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Кроме этого, СМИ сообщают о новом авиаударе Израиля по Президентскому дворцу в Дамаске военные пока не прокомментировали последний удар.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Иран готовится к реальному ядерному удару, и в случае получения бомбы обязательно ее применит.