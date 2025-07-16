- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 1 мин
Израиль атаковал здание Министерства обороны Сирии: видео
Израильский удар по Минобороны Сирии попал на видео.
Израиль нанес удар по зданию Министерства обороны Сирии в Дамаске. Кадры атаки были зафиксированы в прямом эфире.
Об этом сообщает Clash Report.
Этот инцидент происходит на фоне конфликта в Сирии между правительственными силами и друзьями, которых по некоторым данным поддерживает Израиль. Это объясняет удары Тель-Авива по сирийским военным объектам.
Кроме этого, СМИ сообщают о новом авиаударе Израиля по Президентскому дворцу в Дамаске военные пока не прокомментировали последний удар.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Иран готовится к реальному ядерному удару, и в случае получения бомбы обязательно ее применит.