Иран готов стереть Израиль с лица земли - громкое заявление Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / © Associated Press

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что Иран готовится к реальному ядерному удару, и в случае получения бомбы — обязательно ее применит.

Такое мнение он высказал в эфире программы Life, Liberty & Levin на телеканале Fox News, пишет The Jerusalem Post.

Во время беседы Нетаньяху коснулся ситуации вокруг войны с Ираном. По его словам, после поражения Хезболлы и развала прорегионального альянса, Корпус стражей исламской революции стремительно активизировал процесс создания ядерного оружия.

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«Мы видели, как это разворачивалось. Мы заявили, что в течение года они получат ядерную бомбу — и они ее применят», — отметил премьер. — «В отличие от других ядерных государств, Иран действительно готов ее использовать, чтобы уничтожить нас».

Левин также спросил главу израильского правительства о судьбе заложников, которые до сих пор находятся в секторе Газа, и об усилиях, предпринимаемых для их освобождения.

«Мы делаем все возможное, чтобы не нанести им вреда», — подчеркнул Нетаньяху.

Он добавил, что Израиль стремится избегать жертв среди мирного населения, тогда как ХАМАС, наоборот, целенаправленно подвергает гражданских опасности.

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На вопрос, с кем из исторических фигур он бы хотел встретиться, Нетаньяху без раздумий ответил: «С Теодором Герцлем».

Он также отметил, что его решения часто вдохновляются фигурой Герцля: «Ему было 36, когда он предсказал, что евреев в Европе могут уничтожить из-за роста антисемитизма. Единственным выходом он видел восстановление еврейского государства на нашей древней земле, от которой мы никогда не отрекались».

«Он умер в 44, но за восемь лет зажег в сердцах еврейского народа невероятное стремление. И уже через полвека — еврейское государство появилось на карте мира», — добавил Нетаньяху.

Иранский советник распространил изображение ядерного удара по Израилю

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Между тем стратегический советник председателя иранского парламента Мехди Мохаммади выложил в Instagram Stories изображение, на котором изображены две ядерные грибы и последствия ядерного удара по территории Израиля. Это сообщение привлекло внимание The Jerusalem Post.

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля усилить удары по стратегическим объектам на территории Ирана