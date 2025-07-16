ГУР ліквідувало операторів дронів РФ у Токмаку: що це змінює на фронті

Дрон / © Pixabay

Реклама

Українські розвідники провели успішну операцію в окупованому Токмаку Запорізької області. У результаті точкового удару було знищено операторів російських безпілотників «Скат 350М», а також пускові установки.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

За його словами, це частина нової стратегії боротьби з дронами, яка передбачає не лише збиття БпЛА в повітрі, а й ліквідацію операторів та систем запуску ще до початку атаки.

Реклама

«Ми переходимо до тактики завдання ударів по операторах і пускових системах дронів. Саме вони сьогодні створюють загрозу — як вдень, так і вночі», — пояснив генерал.

Операція у Токмаку була системною: перед ударом була проведена розвідка, виявлено місця базування операторів, після чого нанесено точкові удари. Знищення таких центрів дозволяє ЗСУ зменшити кількість атак по мирних містах і позиціях української армії.

Маломуж наголосив, що такі операції потрібно проводити частіше, адже саме це дозволяє упередити масовані обстріли та підривати потенціал ворога. За його словами, це ефективний шлях до зниження ударних можливостей РФ у сфері безпілотної авіації.

Нагадаємо, бійці ГУР завдали точкового удару по позиціях окупантів на околицях тимчасово окупованого Токмака в Запорізькій області. Внаслідок вибуху було знищено російську «буханку» — УАЗ 452, в якій перебували двоє операторів дронів армії РФ.

Реклама

За інформацією ГУР, ліквідовані окупанти спеціалізувалися на використанні безпілотного літального апарата «Скат 350М». Цей дрон активно застосовувався для виявлення українських позицій та коригування артилерійського вогню противника. Разом із екіпажем було знищено й сам безпілотник, який вони перевозили в автівці.