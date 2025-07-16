Служба після 60 років: Рада ухвалила важливий законопроєкт

Мобілізація / © ТСН

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У Раді підтримали право військовослужбовців, яким виповнилося 60 років, за бажанням продовжити захист України. Так, ухвалено законопроєкт щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Що дозволяє законопроєкт

Він дозволяє укладати контракт на військову службу особам, які досягли граничного віку, але готові служити далі за станом здоров’я.

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«Правда, в тексті нечітко прописано, хто саме має погоджувати кандидатури на контрактну службу, й це може створити можливості для зловживань або вибіркових рішень. Тому так важливі підзаконні акти, які визначать ці процедури», — написала вона.

Додається, що закон має набрати чинності одразу після опублікування. Що ж до підзаконних актів, їх потрібно прийняти протягом 3 місяців.

Нагадаємо, в Україні почали активніше застосовувати новий інструмент впливу на громадян, які ігнорують мобілізаційний обов’язок. Йдеться про позбавлення водійських прав, яке може бути призначене лише за рішенням суду. Цей захід застосовують до тих, хто системно не реагує на виклики з територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Ми знаємо, що ця норма діє вже понад рік, але перший зафіксований випадок відбувся лише у лютому 2025 року. Як пояснює адвокатка Олена Хоменко, таке запізнення пов’язане з кількома факторами. По-перше, суди перевантажені справами у період воєнного стану, а по-друге — кожне подання потребує сплати судового збору, чого багато ТЦК намагаються уникати через обмежені ресурси.

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