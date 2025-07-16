Служба после 60 лет: Рада приняла важный законопроект

Мобилизация / © ТСН

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В Раде поддержали право военнослужащих, которым исполнилось 60 лет, по желанию продлить защиту Украины. Так, принят законопроект о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Что разрешает законопроект

Он позволяет заключать контракт на военную службу лицам, достигшим предельного возраста, но готовы служить дальше по состоянию здоровья.

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«Правда, в тексте нечетко прописано, кто должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, и это может создать возможности для злоупотреблений или выборочных решений. Поэтому так важны подзаконные акты, которые определят эти процедуры», — написала она.

Добавляется, что закон должен вступить в силу сразу после опубликования. Что касается подзаконных актов, то их нужно принять в течение 3 месяцев.

Напомним, в Украине начали активнее применять новый инструмент влияния на граждан, игнорирующих мобилизационную обязанность. Речь идет о лишении водительских прав, которое может быть назначено только по решению суда. Эта мера применяется к тем, кто системно не реагирует на вызовы из территориальных центров комплектования (ТЦК).

Мы знаем, что эта норма действует уже больше года, но первый зафиксированный случай произошел только в феврале 2025 года. Как объясняет адвокат Елена Хоменко, такое опоздание связано с несколькими факторами. Во-первых, суды перегружены делами в период военного положения, а во-вторых, каждое представление требует уплаты судебного сбора, чего многие ТЦК пытаются избегать из-за ограниченных ресурсов.

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