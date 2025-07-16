Діями ТЦК у Миколаєві зацікавилося ДБР: що вони накоїли

Скрншот з відео, опублікованого у Мережі

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У Миколаєві співробітники ТЦК били ногами чоловіка під час мобілізаційних заходів.

Відповідне відео з’явилося у місцевих пабліках.

Дата публікації 15:32, 16.07.25 Кількість переглядів 13 ДБР розслідує побиття військовозобов’язаного співробітниками ТЦК у Миколаєві

Їхніми діями вже зацікавилося ДБР.

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«14 липня 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві працівники РТЦК могли перевищити свої службові повноваження і побити чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку», — йдеться в повідомленні ДБР.

За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). За такі дії передбачене покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Одещині 22-річний хлопець намагався підпалити будівлю ТЦК.