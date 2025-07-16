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Діями ТЦК у Миколаєві зацікавилося ДБР: що вони накоїли
У Миколаєві ТЦК побили чоловіка — їхні дії розслідує ДБР.
У Миколаєві співробітники ТЦК били ногами чоловіка під час мобілізаційних заходів.
Відповідне відео з’явилося у місцевих пабліках.
Їхніми діями вже зацікавилося ДБР.
«14 липня 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві працівники РТЦК могли перевищити свої службові повноваження і побити чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку», — йдеться в повідомленні ДБР.
За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). За такі дії передбачене покарання до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що на Одещині 22-річний хлопець намагався підпалити будівлю ТЦК.