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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
847
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1 хв

Діями ТЦК у Миколаєві зацікавилося ДБР: що вони накоїли

У Миколаєві ТЦК побили чоловіка — їхні дії розслідує ДБР.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скрншот з відео, опублікованого у Мережі

Скрншот з відео, опублікованого у Мережі

У Миколаєві співробітники ТЦК били ногами чоловіка під час мобілізаційних заходів.

Відповідне відео з’явилося у місцевих пабліках.

Їхніми діями вже зацікавилося ДБР.

«14 липня 2025 року під час проведення мобілізаційних заходів у Миколаєві працівники РТЦК могли перевищити свої службові повноваження і побити чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку», — йдеться в повідомленні ДБР.

За цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). За такі дії передбачене покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Одещині 22-річний хлопець намагався підпалити будівлю ТЦК.

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