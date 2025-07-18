Працівник ТЦК до смерті забив мобілізованого, від якого відмовилися кілька частин

Суд подовжив працівнику ТЦК термін перебування під вартою у справі про загибель мобілізованого / © ТСН

Реклама

Працівник Київського міського ТЦК та СП просто в автобусі забив до смерті мобілізованого, від якого відмовилися кілька військових частин. Військовослужбовець отримав підозру і перебуває під вартою.

Про це пише видання «Судово-юридична газета».

Печерський райсуд Києва залишив під вартою військовослужбовця взводу охорони Збірного пункту Київського міського ТЦК та СП. Чоловіка підозрюють у перевищенні повноважень під час виконання службового завдання по «поставці мобілізаційних ресурсів» — саме таке формулювання вказане у судових рішеннях.

Реклама

У матеріалах справи йдеться, що 7 травня 2025 року працівники ТЦК затримали на вулиці киянина Н., якийпорушив правила військового обліку та був у розшуку. Того ж дня чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього затриманий опинився у Збірному пункті Київського міського ТЦК.

Чому військові частини відмовилися від мобілізованого?

Вже наступного дня киянина відправили до одного з навчальних центрів, але там не захотіли «оформлювати» мобілізованого. Усе тому, що чоловік мав алкогольну залежність, травму стегна та варикозне розширення вен. Тож його повернули до столичного Збірного пункту.

Вже 9 травня цього чоловіка у складі вже іншої партії мобілізованих, у супроводі двох офіцерів та кількох військових відправили до навчального центру у Львівській області. Але й там відмовилися «оформлювати» чоловіка зі згаданих вище причин.

Тож мобілізованого довелося повертати до Києва. Зазначається, що людей, від яких відмовився навчальний центр, було досить багато.

Реклама

Пізно ввечері 9 травня майор — старший групи наказав водію автобуса зупинитися біля одного з супермаркетів, щоб мобілізовані змогли щось придбати. Майор особисто дозволив Н. купити енергетик Revo, хоча цей напій містить алкоголь. Вночі мобілізований випив енергетик та почав поводитися неадекватно — бігав по автобусу, голосно розмовляв, сварився з працівниками ТЦК, заважав спати іншим та відмовлявся виконувати накази.

Побиття мобілізованого

Майор наказував чоловікові заспокоїтися, але той не виконував наказ. Після цього один з військовослужбовців ТЦК не менше трьох разів вдарив Н. в обличчя. Коли чоловік впав, військовий ще три-чотири рази вдарив його електричним шокером, схопив за голову та почав бити нею об підлогу, бив також ногами по голові і стрибав на грудну клітину.

Це побиття киянина відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до столиці. Офіцери на дії підлеглого не реагували.

Коли автобус прибув до місця призначення, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з транспортута кинув на плацу збірного пункту. Через певний час на чоловіка звернули увагу, на виклик прибули медики, які лише констатували смерть мобілізованого.

Реклама

Згідно з висновком судово-медичного експерта, Н. помер через поєднання травми голови та грудей, переломів ребер та ушкодження внутрішніх органів.

Працівника ТЦК взято під варту — яке покарання загрожує?

11 травня ДБР повідомило військовослужбовцю ТЦК про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Покарання за цей злочин — від 8 до 12 років ув’язнення.

12 травня Печерський райсуд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на гауптвахті строком на два місяці.

2 липня Київський апеляційний суд залишив чинним рішення суду першої інстанції. Під час розгляду апеляційї працівник ТЦК та адвокат просили суд змінити запобіжний захід на домашній арешт. Аргументи — військовиймає на утриманні малолітню дитину та матір похилого віку. Працівник ТЦК також розповів, що має серйозні проблеми зі здоров’ям і потребує лікування у військовому шпиталі.

Реклама

4 липня Печерський райсуд подовжив запобіжний захід — тримання під вартою — до 11 серпня.

Нагадаємо, напередодні у Мережі з’явилося відео, як у Львові чоловіки у формі «бусифікували» хлопця, тягнучи його по землі. У ТЦК не змогли ні підтвердити, ні спростувати, чи не відео були їхні співробітники.