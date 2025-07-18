5 процедур для шкіри після відпустки

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Як швидко повернути шкірі здорове сяйво і комфорт, розповіли фахівці Intra Clinic. Вони назвали 5 ефективних процедур, які рекомендують зробити після повернення з відпочинку. Ці процедури допоможуть м’яко, але глибоко відновити шкіру і повернути їй сяйво.

Чистка обличчя

Після відпочинку шкіра буквально «збирає» на собі все — залишки сонцезахисних кремів, пісок, солону морську воду, пил і надлишок себуму. Усе це забиває пори, провокує висипання та нерівномірність тону. Саме тому першою і найнеобхіднішою процедурою стає професійна чистка обличчя.

HydraFacial

Коли шкіра чутлива й потребує делікатного догляду, ця процедура стане м’яким, але ефективним рішенням. Вона поєднує вакуумне очищення, легкий пілінг, глибоке зволоження та насичення сироватками, підібраними за індивідуальними потребами. Особливо ефективна, коли шкіра суха, запалена і тьмяна після сонячних ванн.

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Біоревіталізація

Відпустка — це задоволення для душі, але часто стрес для шкіри. Після активного сонця, солоної води та перельотів вона втрачає вологу, стає менш еластичною й має втомлений вигляд. Біоревіталізація за допомогою гіалуронової кислоти та біоактивних компонентів допомагає повернути тонус, пружність і сяйво.

Киснева маска

Кисневий догляд глибоко насичує клітини киснем, стимулює кровообіг і дарує відчуття відновлення. У випадках, коли обличчя має виснажений, тьмяний чи зневоднений вигляд, він допомагає зменшити сліди стресу, освіжити колір обличчя й повернути тонус — уже після першого сеансу.

Endospheres Therapy для обличчя

Ця процедура — апаратна альтернатива ручному масажу. Вона покращує кровообіг, стимулює лімфодренаж, зменшує набряки та «розгладжує» риси обличчя. Особливо доречна після зміни клімату або перельотів, коли з’являється відчуття стягнутості й набряків.