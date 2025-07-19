Не підтримка, а сигнал: як Трамп може змінити військову допомогу для України

Дональд Трамп / © Associated Press

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Дональд Трамп планує не стільки допомагати Україні, скільки завершити війну. Його підхід до підтримки Києва може кардинально відрізнятися від стратегії Джо Байдена.

Про це в ефірі «Еспресо» заявив український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников.

Замість довгострокових фінансових пакетів підтримки, він орієнтується на завершення війни та тиск на Володимира Путіна.

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«Трамп говорить про десятки мільярдів доларів, принаймні про мільярди. Але він буде діяти інакше, ніж Байден», — зазначив Портников. — «Байден виділяв довгострокову допомогу, бо вважав, що Росія не збирається завершувати війну. А Трамп може дати 5–10 мільярдів — як сигнал Путіну, що США не здадуть Україну».

На думку Портникова, Трамп вважає головним не підтримку України, а демонстрацію рішучості США, яка має змусити Кремль відмовитися від продовження війни.

«З його точки зору, війну можна завершити лише тоді, коли Путін повірить, що Америка далі допомагатиме Україні. Але навіщо одразу 40 мільярдів? Дасть 10 — подивиться на реакцію. Потім — ще 10. У цьому — вся стратегія», — пояснив журналіст.

Також, за словами Портникова, ідеологічно Трампу складно буде просувати масштабні пакети допомоги Україні, навіть якщо їх вимагатимуть партнери по НАТО. У Європі, особливо у Франції та Італії, наразі також обмежені фінансові можливості для підтримки України.

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«У них просто немає зайвих грошей. Я думаю, ситуація буде змінюватися. Але дуже багато залежить і від поведінки Путіна — особливо у найближчі 50 днів», — підсумував він.

Нагадаємо, Дональд Трамп втратив довіру до російського диктатора Володимира Путіна та, за повідомленнями, дав Кремлю 50 днів на досягнення мирної угоди. У разі провалу переговорів він пригрозив новими санкціями.

Водночас, експерти застерігають від надмірних сподівань щодо підтримки України, оскільки Трамп має непередбачуваний підхід до зовнішньої політики.