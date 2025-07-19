У Росії наліт дронів паралізував рух на залізниці

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

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Після масованої атаки українських дронів у Ростовській області РФ було паралізовано залізничний рух.

За повідомленням РЖД, через падіння уламків БПЛА пошкоджено контактну мережу на перегоні Ліхая — Замчалове.

Рух поїздів спершу було зупинено, згодом рух частини поїздів на тепловозній тязі, ще трохи пізніше рух на перегоні Ліхая — Замчалово було «відкрито на електротязі двома шляхами».

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Відновлювальні роботи продовжуються, відзвітували в РЖД.

Пасажири затриманих поїздів, деякі з яких стоять на коліях по 3-7 годин, стали скаржитися в чатах на сильну спеку, непрацюючі кондиціонери та нестачу повітря, передає RusNews.

Люди пишуть, що на самому вокзалі задуха (температура в Ростовській області вдень перевищувала 30 градусів), а в зоні очікування з кондиціонером усі місця зайняті.

Глава російського регіону Юрій Слюсар підтвердив проблеми із залізничним сполученням.

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«На станції Ліхая через обрив лінії електропередачі знеструмлено вантажний та пасажирський потяги. На цій ділянці організовано реверсивний рух поїздів, утворилася затримка у розкладі», — написав він у телеграм-каналі.

У «Федеральній пасажирській компанії» повідомили, що станом на 22:00 із затримкою рухаються 75 поїздів. Зокрема, затримано 10 поїздів до анексованого Криму та 11 поїздів з півострова. Час затримки становить від 1 до 12 годин.

Окрім проблем з рухом поїздів у Ростовській області, внаслідок атаки дронів на Каменськ-Шахтинський у кількох районах виникла низка пожеж. У Кам’янському районі через загоряння вийшла з ладу високовольтна лінія, близько 2 тисяч людей із п’яти селищ залишилися без електропостачання.

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня українські дрони атакували Московську область, зокрема у підмосковному Дмитрові пошкоджено високовольтну ЛЕП. Вибухи також чули мешканці Нахабіно, Зеленограду та Істри.

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