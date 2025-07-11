У Росії пролунали вибухи: які області опинилися під ударами дронів

Росіяни скаржаться на масовану атаку дронів / © Associated Press

Реклама

Уночі, 11 липня, дрони атакували три російських області — Липецьку, Тульську та Московську. Аеропорт «Пулково» тимчасово припинив роботу.

Тульська область

У Тульській області в Росії поскаржилися на масовану атаку невідомих дронів.

«Шановні мешканці! У регіоні все ще зберігається небезпека БпЛА. Підрозділи ППО Міноборони Росії контролюють ситуацію в повітряному просторі Тульської області», — заявив губернатор області Дмитро Міляєв.

Реклама

Водночас росіяни поскаржилися на звуки вибухів в Алексині, а також у Пролетарському районі, де є великі підприємства оборонно-промислового комплексу РФ — Приладобудування і СПЛАВ.

Липецька область

Також у Росії повідомили про атаку дронів у Липецькій області. Губернатор Артамонов заявив, що сталося займання внаслідок падіння дрона. Також він додав, ніби одна людина загинула, ще одна постраждала.

Атака по Московській області

Також уночі дрони дісталися Московської області. Під ударом у регіоні, зокрема, опинилося Підмосков’я, а саме — населений пункт Дубна, де розташоване підприємство із виготовлення безпілотників.

Офіційної інформації щодо цілей та наслідків атаки БпЛА по Росії на момент публікації не надходило.

Реклама

Нагадаємо, низку регіонів Росії у ніч проти 9 липня атакували безпілотники. Зокрема, дісталося Московській області, через що призупиняв роботу аеропорт «Шереметьєво».

Дата публікації 08:04, 11.07.25 Кількість переглядів 22 Дрони атакували Московську область 11 липня