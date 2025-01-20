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У Казанській області Росії пролунали вибухи - очевидці

У Казанській області Росії пролунали вибухи - очевидці

Місцеві жителі скаржаться на вибухи / Фото: Pexels

У росіян продовжується неспокійна ніч.

Мешканці Казані повідомляють про звуки вибухів над містом.

Про це інформують очевидці. 

Попередньо, йде атака безпілотників та працює система ППО.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, що раніше було атаковано арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.

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