У Казанській області Росії пролунали вибухи - очевидці

Мешканці Казані повідомляють про звуки вибухів над містом.

Про це інформують очевидці.

Попередньо, йде атака безпілотників та працює система ППО.

Офіційної інформації наразі немає.

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Нагадаємо, що раніше було атаковано арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.

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