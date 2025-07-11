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В России прогремели взрывы: какие области оказались под ударами дронов
Взрывы слышали в районах, где расположены крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ.
Ночью, 11 июля, дроны атаковали три российских области — Липецкую, Тульскую и Московскую Аэропорт «Пулково» временно прекратил работу.
Тульская область
В Тульской области в России пожаловались на массированную атаку неизвестных дронов.
«Уважаемые жители! В регионе все еще сохраняется опасность БпЛА. Подразделения ПВО Минобороны России контролируют ситуацию в воздушном пространстве Тульской области», — заявил губернатор области Дмитрий Миляев.
В то же время, россияне пожаловались на звуки взрывов в Алексине, а также в Пролетарском районе, где есть крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ — Приборостроение и СПЛАВ.
Липецкая область
Также в России сообщили об атаке дронов в Липецкой области. Губернатор Артамонов заявил, что произошло возгорание в результате падения дрона. Та также он добавил, что якобы один человек погиб, еще один пострадал.
Атака по Московской области
Также ночью дроны добрались до Московской области. Под ударом в регионе, в частности, оказалось Подмосковье, а именно населенный пункт Дубна, где расположено предприятие по изготовлению беспилотников.
Официальной информации о целях и последствиях атаки БпЛА по России на момент публикации не поступало.
Напомним, ряд регионов России в ночь на 9 июля атаковали беспилотники. В частности, досталось Московской области, из-за чего приостанавливал работу аэропорт «Шереметьево».