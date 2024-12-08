Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В России – снова горячо: в Курске и Курчатове раздались взрывы

В России – снова горячо: в Курске и Курчатове раздались взрывы

В России — снова "хлопок" / Фото: pixabay.com

У россиян – неспокойная ночь.

Жители Курска и Курчатова сообщают о громких взрывах.

Об этом сообщают местные паблики.

Якобы активно работает ПВО, уже сбиты несколько воздушных целей. В регионе объявлена ракетная опасность.

Как рассказали местные жители, впервые "крепко грохнуло" около 4 ночи — в одном из районов в домах задрожали стекла, а у машин во дворе сработала сигнализация. Затем было слышно еще несколько мощных взрывов с интервалом в 1-2 минуты, также в городе включили тревожную сирену. Информации о последствиях на земле пока не было.

Ранее в России пожаловались на атаку дронов. Якобы ПВО работала над 4 регионами и Крымом.

Читайте также:

Взрывы в российской Рязани: дроны атакуют авиабазу? 

Взрывы в российской Рязани: дроны атакуют авиабазу? 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация