В России – снова горячо: в Курске и Курчатове раздались взрывы

Жители Курска и Курчатова сообщают о громких взрывах.

Об этом сообщают местные паблики.

Якобы активно работает ПВО, уже сбиты несколько воздушных целей. В регионе объявлена ракетная опасность.

Как рассказали местные жители, впервые "крепко грохнуло" около 4 ночи — в одном из районов в домах задрожали стекла, а у машин во дворе сработала сигнализация. Затем было слышно еще несколько мощных взрывов с интервалом в 1-2 минуты, также в городе включили тревожную сирену. Информации о последствиях на земле пока не было.

Ранее в России пожаловались на атаку дронов. Якобы ПВО работала над 4 регионами и Крымом.

Читайте также: