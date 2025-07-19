Росія здригалася від вибухів: дрони летіли на Москву

Уночі в Москві було неспокійно / © Associated Press

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У ніч проти суботи, 19 липня, Москву атакували БпЛА. Мер Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила щонайменше 12 безпілотників, які рухалися у бік столиці

«На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», — написав він у своєму Telegram.

Тим часом російські Telegram-канали повідомляють, що у підмосковному Дмитрову уламки БпЛА пошкодили високовольтну ЛЕП. Вибухи також чули мешканці Нахабіно, Зеленограді та Істрі.

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У Міноборони РФ повідомили, що сили ППО збили шість БпЛА над Московським регіоном, п’ять із них летіло на Москву. Всього, за даними Міноборони РФ, було знищено та перехоплено 26 БпЛА над регіонами Росії.

Тим часом російські медіа повідомили, що в аеропорту Мурманська запроваджено тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден. Причини обмежень не повідомляються.

Нагадаємо, 16 липня дрони атакували російський Бєлгород.

18 липня у Підмосков’ї біля столичного аеропорту «Домодєдово» виникла пожежа після гучних вибухів.

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