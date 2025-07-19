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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
207
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1 хв

РНБО проведе аудит виконання рішень Ставки — Умєров

Умєров розповів про ключові напрямки роботи на посаді секретаря РНБО.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Рустем Умєров

Рустем Умєров / © Getty Images

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив про намір провести аудит виконання рішень Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це йдеться у повідомленні на його сторінці у Facebook.

«Провів першу робочу зустріч з апаратом Ради національної безпеки і оборони України. Окреслив перспективи та завдання, визначені Верховним головнокомандувачем. У фокусі — ефективна координація сектору безпеки і оборони, аудит виконання рішень Ставки та змістовна взаємодія з міжнародними партнерами в питанні інтенсифікації постачання та спільного виробництва озброєння», — зазначив він.

Нагадаємо, 18 липня президент Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова новим секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №496/2025 оприлюднено на сайті Офісу президента.

Умєров був очільником Міноборони від вересня 2023 року. 17 липня його звільнили і призначили на цю посаду експремʼєра Дениса Шмигаля. Шмигаль став новим міністром оборони.

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Дата публікації
Кількість переглядів
207
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