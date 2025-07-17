Нардеп розкрив, яку посаду отримає Умєров

Рустем Умєров / © Getty Images

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Україна може отримати новий склад Кабінету міністрів уже найближчим часом. Зокрема, очільник Міноборони Рустем Умєров працюватиме в РНБО або радником президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Желєзняк.

«Рустем Умєров залишається в Україні, піде у РНБО. Правда, поки невідомо — чи на секретаря чи на заступника. Ну, або черговим радником президента. Причину мені називають непогодження кандидатури з боку Вашингтону», — написав він.

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Водночас він зазначив, що рішення може змінитися.

Раніше повідомлялося, що чинний міністр оборони Рустем Умєров може перейти на дипломатичну службу — на посаду посла України в Сполучених Штатах.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль йде у відставку. Його місце, ймовірно, посяде перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.

Михайло Федоров, який наразі обіймає посаду міністра цифрової трансформації, може отримати підвищення — стати першим віцепрем’єр-міністром України.

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Також, за даними ЗМІ, планується ширше урядове оновлення. Частина міністерств може бути об’єднана, відбудеться перерозподіл функцій між відомствами. У списку змін — кадрові рішення щодо кількох міністрів, які втратять свої посади. Остаточний перелік ще узгоджується.

Очікується, що оновлення Кабміну може бути представлено вже на цьому тижні.