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Нардеп розкрив, яку посаду отримає Умєров
Рустем Умєров залишиться в Україні працювати, за даними народного депутата.
Україна може отримати новий склад Кабінету міністрів уже найближчим часом. Зокрема, очільник Міноборони Рустем Умєров працюватиме в РНБО або радником президента Володимира Зеленського.
Про це повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Желєзняк.
«Рустем Умєров залишається в Україні, піде у РНБО. Правда, поки невідомо — чи на секретаря чи на заступника. Ну, або черговим радником президента. Причину мені називають непогодження кандидатури з боку Вашингтону», — написав він.
Водночас він зазначив, що рішення може змінитися.
Раніше повідомлялося, що чинний міністр оборони Рустем Умєров може перейти на дипломатичну службу — на посаду посла України в Сполучених Штатах.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль йде у відставку. Його місце, ймовірно, посяде перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.
Михайло Федоров, який наразі обіймає посаду міністра цифрової трансформації, може отримати підвищення — стати першим віцепрем’єр-міністром України.
Також, за даними ЗМІ, планується ширше урядове оновлення. Частина міністерств може бути об’єднана, відбудеться перерозподіл функцій між відомствами. У списку змін — кадрові рішення щодо кількох міністрів, які втратять свої посади. Остаточний перелік ще узгоджується.
Очікується, що оновлення Кабміну може бути представлено вже на цьому тижні.