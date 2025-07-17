Нардеп раскрыл, какую должность получит Умеров

Рустем Умеров / © Getty Images

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Украина может получить новый состав Кабинета министров в ближайшее время. В частности, глава Минобороны Рустем Умеров будет работать в СНБО или советником президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

«Рустем Умеров остается в Украине, пойдет в СНБО. Правда, пока неизвестно — на секретаря или на заместителя. Ну, или очередным советником президента. Причину мне называют несогласованием кандидатуры со стороны Вашингтона», — написал он.

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В то же время он отметил, что решение может измениться.

Ранее сообщалось, что действующий министр обороны Рустем Умеров может перейти на дипломатическую службу на должность посла Украины в Соединенных Штатах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ушел в отставку. Его место, вероятно, займет первая вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.

Михаил Федоров, занимающий должность министра цифровой трансформации, может получить повышение — стать первым вице-премьер-министром Украины.

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Также, по данным СМИ, планируется более широкое правительственное обновление. Часть министерств может быть объединена, произойдет перераспределение функций между ведомствами. В списке изменений — кадровые решения по нескольким министрам, которые лишатся своих должностей. Окончательный список еще не согласован.

Ожидается, что обновление Кабмина может быть представлено уже на этой неделе.