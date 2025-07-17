Контракты для 60+: кому разрешат присоединиться к службе и при каких условиях

Контракт 60+ / © ТСН

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Украинцы, которым исполнилось 60 лет, все же могут присоединиться к Вооруженным силам — но только добровольно и по ряду строгих требований.

Об этом в эфире канала Киев24 рассказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Федиенко.

По его словам, возможность служить этой возрастной категории — не принудительная, а исключительно добровольная. Кроме того, такое лицо должно получить согласие от воинской части, пройти военно-врачебную и психологическую комиссию, после чего его могут зачислить на небоевую должность.

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Контракт подписывается на один год. В то же время, как пояснил нардеп, 60-летние кандидаты могут либо заранее договориться с конкретной частью о должности, либо обратиться в ТЦК, предоставляющий перечень возможных должностей, доступных для 60 лет.

После согласования кандидатуры между ТЦК и воинской частью, запускается процесс оформления: медицинские проверки, испытательный срок, подписание контракта и зачисление в часть.

Нардеп подчеркнул, что такой путь исключительно для добровольцев. Никто не имеет права принуждать 60+ к службе.

Напомним, Верховная Рада Украины одобрила закон, разрешающий гражданам в возрасте 60+ заключать контракт на прохождение военной службы. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко.

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Речь идет о принятии Закона «О внесении изменений в Закон Украины 'О воинской обязанности и военной службе'» о возможности службы по контракту для лиц, достигших предельного возраста пребывания на военной службе (№13229).

Кроме того, парламент поддержал в целом законопроект №13353, закрепляющий название ЦСО «А» (Альфа) как Центра специальных операций СБУ. Документ определяет численность подразделения на уровне 10 000 военнослужащих и обеспечивает его боеспособность как в период военного положения, так и в мирное время.