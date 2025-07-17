В США внезапно умер опекун "одержимой" куклы Аннабель: что известно

Кукла Аннабель

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В США на 55-м году жизни скончался Дэн Ривера — опекун печально известной куклы Аннабель. Он возглавлял один из отделов New England Society for Psychic Research (NESPR), основанной исследователями паранормального Эдом и Лоррейн Уорренами.

Об этом сообщило издание The Independent.

Ривера внезапно умер 13 июля в городке Страбан, где находился на мероприятии с участием куклы. Его обнаружили мертвым в гостиничном номере. Полиция сообщила, что ничего подозрительного не обнаружили, а причина смерти пока неизвестна.

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В NESPR отметили, что Дэн Ривера был ветераном армии США и много лет работал вместе с Лоррейн Уоррен. Он активно участвовал в тематических мероприятиях, связанных с паранормальными явлениями, и регулярно сопровождал куклу Аннабель во время выступлений.

По данным издания, Ривера был участником тура «Дьяволы в бегах», организованном командой Призрачные образы Геттисберга. На прошлых выходных в рамках тура проходила «ночь паранормальной истории», во время которой Аннабель «посетила» старый детский дом с привидениями.

В ближайшее время куклу планируют показать на мероприятиях в Огасте и Рок-Айленде, где состоится эзотерическая выставка.

История куклы Аннабель

Аннабель — одна из самых известных «одержимых» кукол в мире. Она стала культовым образом паранормального явления и вдохновила авторов фильмов ужасов.

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В отличие от своего устрашающего вида в кино, настоящая Аннабель — это мягкая кукла Raggedy Ann с рыжими шерстяными волосами и вышитым лицом.

Ее история началась в 1970-х годах, когда молодая медсестра заявила, что кукла ведет себя странно: передвигается сама по себе, оставляет записки и, по словам владелицы, пытается навредить.

Этим случаем заинтересовались американские исследователи паранормального Эд и Лоррейн Уоррены. Они считали, что кукла является центром демонической активности, и перевезли ее в собственный музей оккультного в Монро, штат Коннектикут. Там Аннабель хранили в стеклянном шкафу с предупреждением: «Не открывать».

Эд Уоррен был демонологом-самоучкой, а его жена Лоррейн — медиумом, которая считала себя ясновидящей. Супруги стали известны благодаря участию в резонансных расследованиях паранормальных явлений — в частности, дела в Амитивилле и истории семьи Перрон, которые легли в основу фильма «Заклятие».

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После выхода киновселенной The Conjuring кукла Аннабель стала настоящей иконой современного жанра хоррор.

Напомним, в штате Аризона, США, умер мужчина, который заразился легочной чумой — самой опасной формой этого заболевания. Кто именно заболел и при каких обстоятельствах — не разглашают.