У США раптово помер опікун "одержимої" ляльки Аннабель: що відомо

Лялька Аннабель

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У США на 55-му році життя помер Ден Рівера — опікун сумнозвісної ляльки Аннабель. Він очолював один із відділів New England Society for Psychic Research (NESPR), заснованої дослідниками паранормального Едом і Лоррейн Ворренами.

Про це повідомило видання The Independent.

Рівера раптово помер 13 липня у містечку Страбан, де перебував на заході з участю ляльки. Його виявили мертвим у готельному номері. Поліція повідомила, що нічого підозрілого не виявили, а причина смерті поки невідома.

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У NESPR зазначили, що Ден Рівера був ветераном армії США та багато років працював разом із Лоррейн Воррен. Він активно брав участь у тематичних заходах, пов’язаних із паранормальними явищами, і регулярно супроводжував ляльку Аннабель під час виступів.

За даними видання, Рівера був учасником туру «Дияволи в бігах», організованому командою Примарні образи Геттісберга. Минулих вихідних в рамках туру проходила «ніч паранормальної історії», під час якої Аннабель «відвідала» старий дитячий будинок із привидами.

Найближчим часом ляльку планують показати на заходах в Огасті та Рок-Айленді, де відбудеться езотерична виставка.

Історія ляльки Аннабель

Аннабель — одна з найвідоміших «одержимих» ляльок у світі. Вона стала культовим образом паранормального явища й надихнула авторів фільмів жахів.

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На відміну від свого страхітливого вигляду у кіно, справжня Аннабель — це м’яка лялька Raggedy Ann з рудим вовняним волоссям і вишитим обличчям.

Її історія почалася у 1970-х роках, коли молода медсестра заявила, що лялька поводиться дивно: пересувається сама по собі, залишає записки і, за словами власниці, намагається зашкодити.

Цим випадком зацікавилися американські дослідники паранормального Ед і Лоррейн Воррени. Вони вважали, що лялька є осередком демонічної активності, й перевезли її до власного музею окультного в Монро, штат Коннектикут. Там Аннабель зберігали у скляній шафі з попередженням: «Не відкривати».

Ед Воррен був демонологом-самоучкою, а його дружина Лоррейн — медіумом, яка вважала себе ясновидицею. Подружжя стало відомим завдяки участі в резонансних розслідуваннях паранормальних явищ — зокрема, справи в Амитивіллі та історії родини Перрон, які лягли в основу фільму «Закляття».

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Після виходу кіновсесвіту The Conjuring лялька Аннабель стала справжньою іконою сучасного жанру хорор.

Нагадаємо, в штаті Аризона, США, помер чоловік, який заразився легеневою чумою — найнебезпечнішою формою цього захворювання. Хто саме захворів і за яких обставин — не розголошують.