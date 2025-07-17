Трамп заявив, що переконав Coca-Cola змінити рецепт

Coca-Cola. / © Getty Images

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Президент Дональд Трамп оголосив, що компанія Coca-Cola погодилася змінити рецепт свого легендарного напою в США — і знову використовуватиме тростинний цукор.

Про це він повідомив у середу, не уточнивши деталей домовленостей, передає The New York Times.

“Цей очеретяний цукор має бути в нашій колі”, — написав Трамп, додавши, що обговорював це питання з керівництвом компанії. Водночас у Coca-Cola не підтвердили, що така домовленість дійсно була досягнута.

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“Ми цінуємо ентузіазм президента Трампа щодо нашого культового бренду Coca-Cola”, — прокоментувала речниця компанії Мішель Агню. За її словами, більше інформації про нові пропозиції у лінійці Coca-Cola буде оприлюднено пізніше.

У заяві Трампа не згадувалося про використання високофруктозного кукурудзяного сиропу — саме він, на думку міністра охорони здоров’я Роберта Ф. Кеннеді-молодшого, є одним із факторів епідемії ожиріння в США. Компанія Coca-Cola почала змішувати цей сироп із цукром ще у 1980-х роках як дешевший замінник.

Наразі бренд вже має варіант напою, підсолодженого виключно тростинним цукром — “мексиканську колу” (MexiCoke). Спершу вона потрапляла до США через неофіційні канали, але від 2005 року Coca-Cola почала офіційно постачати її до Техасу, а згодом і до інших штатів. Сьогодні MexiCoke доступна в багатьох супермаркетах, особливо в районах із великою латиноамериканською діаспорою.

Нагадаємо, що адміністрація Трампа також наказала знищити 500 тонн дитячого печива, яке призначалося для дітей в Афганістані та Пакистані.

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