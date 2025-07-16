Як прибрати піну під час прання в машинці: чому вона утворюється

Що робити, якщо в пральній машині забагато піни / © Фото з відкритих джерел

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Причин появи піни під час прання може бути багато: від надмірного використання порошку до використання невідповідних мийних засобів (не для автоматичного прання).

Під час прання утворилося забагато піни: що робити

Утворення великої кількості піни під час прання — це не просто дрібна неприємність. Вона може заважати полосканню білизни, призвести до протікання, заблокувати датчики або навіть стати причиною ламання техніки.

Інколи, крім мийних засобів утворення піни може спровокувати м’яка вода, залишки порошку від минулого прання, якщо ви не очищали пральну машину та неправильне завантаження барабану (мала або завелика кількість речей). Останнє може порушити циркуляцію води, тому піна починає накопичуватися.

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Експерт в своєму відео в TikTok розповів, як можна позбутися цієї неприємної проблеми. Цікаво, що зробити це можна навіть під час прання.

Візьміть будь-який кондиціонер для білизни і залийте його у барабан пральної машини зі склянкою чистої води. Запустіть машину знову і вже за кілька секунд ви помітите, що піна впала, а прання продовжується як зазвичай. Це відбувається завдяки хімічній реакції між речовинами.

Однак, каже експерт, не варто зловживати цим лайфгаком. Хоч він і дієвий, проте кондиціонер здатний знизити ефективність порошку чи гелю для прання, тому краще все ж запобігти появі піни, ніж пізніше прибирати її таким чином.