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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Відставка уряду: Стефанішина може отримати нову важливу посаду

Ольга Стефанішина підсумувала свій п’ятирічний шлях в уряді та розповіла, чим займатиметься найближчими місяцями.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Ольга Стефанішина

Ольга Стефанішина / © Ольга Стефанішина

Після розпуску уряду Ольга Стефанішина, яка була віцепремʼєркою України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністеркою юстиції, поділилася своїми подальшими планами.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

Стефанішина зазначила, що завершується її п’ятирічний шлях на посаді, яку вона обіймала в попередньому Кабінеті міністрів. Вона пообіцяла згодом зробити довгий допис із підсумками.

«Сьогодні, у день відставки Уряду, залишаю посаду з відчуттям вдячності — за можливість служити країні у такий складний час, торуючи шлях до нашої спільної мрії — членства в ЄС та НАТО», — йдеться в заяві Стефанішиної.

Вона також поділилася, що робитиме після відставки.

«Наступні кілька місяців присвячу трохи більше часу рідним. Вдячна їм, особливо моїм дітям, яким у ці роки часто мене не вистачало, але які завжди розуміли та підтримували мене», — написала колишня віцепрем’єрка.

Зауважимо, що за інформацією народного депутата Ярослава Железняка, Стефанішина може стати новою пані послом України у США.

«По послу США дууууууже ймовірно у нас заміна: поїде не Умєров, а Стефанішина. Причина знов ж таки в погодженні з боку американської сторони», — написав нардеп у Мережі.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та відправила у відставку весь Кабмін.

Ввечері того ж дня на засіданні парламентської фракції «Слуга народу» були представлені кандидатури на посади у новому Кабміні, запропоновані президентом. Зокрема, Стефанішину на посаді міністра юстиції може замінити Герман Галущенко, посаду прем’єра може обійняти Юлія Свириденко, а Шмигаль своєю чергою — стати міністром оборони.

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