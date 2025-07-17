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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп заявил, что убедил Coca-Cola изменить рецепт

Coca-Cola вернется в тростниковый сахар. Компания пока не подтвердила сделку, но обещает новые новости.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Coca-Cola

Coca-Cola. / © Getty Images

Президент Дональд Трамп объявил, что компания Coca-Cola согласилась изменить рецепт своего легендарного напитка в США и снова будет использовать тростниковый сахар.

Об этом он сообщил в среду, не уточнив детали договоренностей, передает The New York Times.

"Этот тростниковый сахар должен быть в нашем круге", - написал Трамп, добавив, что обсуждал этот вопрос с руководством компании. В то же время, в Coca-Cola не подтвердили, что такая договоренность действительно была достигнута.

"Мы ценим энтузиазм президента Трампа относительно нашего культового бренда Coca-Cola", - прокомментировала представитель компании Мишель Агню. По ее словам, больше информации о новых предложениях в линейке Coca-Cola будет обнародовано позже.

В заявлении Трампа не упоминалось об использовании высокофруктозного кукурузного сиропа – именно он, по мнению министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младший является одним из факторов эпидемии ожирения в США. Компания Coca-Cola начала смешивать этот сироп с сахаром еще в 1980-х годах как более дешевый заменитель.

В настоящее время бренд уже имеет вариант напитка, подслащенного исключительно тростниковым сахаром — «мексиканскую кружку» (MexiCoke). латиноамериканской диаспорой.

Напомним, что администрация Трампа также приказала уничтожить 500 тонн детского печенья, предназначенного для детей в Афганистане и Пакистане.

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