Ви користувались iPhone неправильно: дві функції, про які мало хто знає

iPhone / © Pixabay

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Власники iPhone роками дивилися на прогноз у фірмовому додатку Apple і були впевнені, що відсоток поруч з дощовою іконкою означає ймовірність опадів. Проте виявилося, що все не так просто.

Про це пише UNILAD.

Користувач Reddit розповів, що 40% у прогнозі означає не ймовірність, що дощ піде, а відсоток території, на яку він очікується, помножений на ймовірність. Тобто, якщо синоптик прогнозує, що дощ йтиме лише на половині району з ймовірністю 80%, — у прогнозі ви побачите 40%.

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«Це означає: „Є 40% шансів, що дощ потрапить саме у вашу локацію“ — зовсім не те, що ми звикли думати», — пояснив автор допису.

Але це ще не всі відкриття. Інший лайфхак, який вразив користувачів iPhone, — перевернути телефон екраном донизу. Так ви зменшите кількість сповіщень, що вмикають екран, і заощадите заряд батареї.

Це пов’язано з функцією Facedown Detection, яка існує ще з iOS 9. За оцінками спеціалістів, вона може додати до години автономної роботи смартфона. Якщо ж увімкнути ще й режим низького енергоспоживання, заряд триматиметься до 3 годин довше.

Нагадаємо, більшість людей залишають дім лише з телефоном у руках. І якщо з вами трапиться щось серйозне — наприклад, втрата свідомості чи ДТП — медики не знатимуть ні вашого імені, ні важливих медичних даних. Саме тут на допомогу приходить медична ID-картка, доступна в налаштуваннях iPhone або через додаток Health.

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Найважливіше — ці дані можна переглянути навіть із заблокованого телефону, без введення PIN-коду або Face ID. Налаштування функції займає менше двох хвилин.

Функція доступна на всіх моделях iPhone 14 та новіших. Під час активації SOS (утримання кнопки блокування та однієї з кнопок гучності) телефон надсилає ваші дані та координати до екстрених служб і обраних контактів.