Магнітна буря 19 липня: яка буде її потужність

Магнітна буря. / © Credits

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Сьогодні, 19 липня, сонячна активність буде низькою. Магнітна буря опуститься до зеленого рівня - К-індекс 3.

Про це стало відомо з даних порталу Мeteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

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Магнітна буря 19 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я. Найбільше нездужання відчувають люди з хронічними захворюваннями, метеозалежні, вагітні та літні. Під час геомагнітних збурень можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки кави можна пити на день. Адже кава здатна не лише заряджати енергією, а й може навантажувати серцево-судинну систему, якщо зловживати нею.