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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
466
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Магнітна буря 19 липня: яка буде її потужність

У період магнітної бурі варто прислухатися до сигналів власного тіла та емоційних станів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Credits

Сьогодні, 19 липня, сонячна активність буде низькою. Магнітна буря опуститься до зеленого рівня - К-індекс 3.

Про це стало відомо з даних порталу Мeteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Магнітна буря 19 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 19 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я. Найбільше нездужання відчувають люди з хронічними захворюваннями, метеозалежні, вагітні та літні. Під час геомагнітних збурень можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки кави можна пити на день. Адже кава здатна не лише заряджати енергією, а й може навантажувати серцево-судинну систему, якщо зловживати нею.

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Дата публікації
Кількість переглядів
466
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