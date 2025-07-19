Повітряний штурм Києва: як захистити столицю від тисячі дронів РФ

Російські дрони атакують Київ / © ТСН.ua

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Масовані атаки на Київ лише посилюються. Тактика Москви дедалі агресивніша: столицю атакують з кількох боків одночасно, беручи місто в «кільце». І вже незабаром Україна може зіткнутися з безпрецедентною хвилею «Шахедів».

У цій новій фазі повітряного терору ключовим стає одне: як створити багатоешелоновану, гнучку систему захисту столиці? Чи стане «Герань-3» новою смертельною загрозою? Чому ворожі дрони не збивають одразу під час перетину ними кордону? Що відомо про проєкт «Чисте небо» у Києві? Які рішення вже знайшла Україна для захисту столиці та на що чекати далі — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Київ «під прицілом»

Київ регулярно стає мішенню для масованих атак. Росія перетворила удари по столиці України на частину своєї системної стратегії терору. На пропагандистських каналах країни-агресорки відкрито лунають заклики завдавати ударів саме по цивільних районах Києва. Називаються конкретні локації — лікарні, урядовий квартал, спальні масиви. Після ультиматуму Трампа Путіну щодо 50 днів на припинення війни, російські політики та коментатори заговорили про «свої 50 днів»: мовляв, потрібно в цей період завдавати тотальних ударів по містах у глибині України, цілити по енергетичній інфраструктурі, НПЗ, обʼєктах критичної логістики. Їхня мета полягає в тому, щоб змусити Україну піти на перемир’я за кремлівським сценарієм. «Масштабуючи це, добʼємося успіху, так можна схилити Україну до „перемирʼя на умовах РФ“», — заявляють російські пропагандисти.

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Останні атаки на столицю України відзначаються не лише регулярністю, але й потужною масовістю, що навіює відчуття тривоги у жителів Києва. Ракети та сотні «Шахедів» атакують місто ледь не щотижня. Росія прагне виснажити повітряну оборону столиці, створити постійну атмосферу психологічного стресу серед цивільного населення, паралізувати критичні інфраструктурні об’єкти та дестабілізувати міське життя, намагаючись посіяти хаос і страх.

Спочатку Росія запускає хвилі дронів-камікадзе, а вже за ними — ракети різного типу. Окрім того, Кремль використовує велику кількість «дронів-приманок». Розслідування Associated Press показало, що Москва розробила план приманок ще наприкінці 2022 року під кодовою назвою Operation False Target. На радарах їх неможливо відрізнити від тих, які несуть справжню вибухівку. Однак, це дозволяє виснажити українську протиповітряну оборону. Окрім того, Росія значно збільшила виробництво дронів та ракет, що дозволяє їй здійснювати атаки небаченого раніше масштабу. До прикладу, у ніч проти 9 липня 2025 року ворог запустив 741 засіб повітряного нападу, що є новим антирекордом. За даними ГУР, зараз РФ виробляє до 5000 тисяч дронів на місяць, половина з яких — справжні дрони «Шахед», а частина — дрони-імітатори. Однак, за словами президента України Володимира Зеленського, Москва має в планах запускати по Україні до тисячі дронів за добу.

Мешканці столиці під час чергової атаки ховаються в метро. / © Associated Press

Військові аналітики відзначають й значні зміни в тактиці та технологіях російських дронів-камікадзе. Ці зміни стосуються як висот польоту, так і розмірів дронів, а також впровадження нових типів боєголовок та інших удосконалень. Раніше російські дрони, зокрема розвідувальні, часто літали на відносно низьких висотах для кращого візуального спостереження. Однак, Росія змінила тактику і тепер вони можуть літати кратно вище, до 4000-9000 метрів, а потім різко пікірувати на ціль безпосередньо перед ударом. Це ускладнює їх перехоплення українською ППО, оскільки час на реагування скорочується. Одним з найбільш тривожних удосконалень є використання термобаричних дронів. Термобаричні боєголовки створюють вихор високого тиску та тепла, здатний проникати крізь товсті стіни. Вони висмоктують кисень на своєму шляху і відомі тим, що спричиняють жахливі травми, включаючи ураження легень, очних яблук та пошкодження мозку, навіть за межами епіцентру вибуху. За оцінками українських експертів, такі дрони становлять від 3% до 5% усіх БПЛА, що застосовуються проти України, і є дуже ефективними для руйнування великих будівель, зокрема електростанцій. Нові «Шахеди» можуть нести також касетні боєприпаси, а також оснащені детонаторами із затримкою, призначеними для поранення рятувальників.

Багато аналітиків, зокрема з CSIS (Центр стратегічних та міжнародних досліджень) та Atlantic Council, сходяться на думці, що однією з головних цілей масованих атак є терор цивільного населення. Росія прагне посіяти страх, паніку та деморалізувати українців, щоб підірвати їхню волю до опору та змусити уряд України піти на поступки. Обстріли столиці як символу державності мають особливе значення в цьому контексті.

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За інформацією ГУР, Росія виробляє від 100 до 170 безпілотників на день та їхніх імітаторів на добу. До кінця 2025 року Москва планує наростити виробництво таких до 190 одиниць на день. Існує певний ритм, коли ворог накопичує ці дрони протягом кількох днів, а потім зосереджує основну частину своєї атаки на одному місті, що може мати досить руйнівні наслідки та жертви серед цивільного населення. Росія здійснила значний технологічний стрибок у виробництві безпілотників. Раніше Україна давала раду з цією загрозою переважно за допомогою мобільних оборонних підрозділів — військовослужбовців, які намагалися збивати дрони в небі за допомогою кулеметів. Однак, зміна висот польоту дронів значно ускладнює їхнє перехоплення мобільними групами до того, як вони опиняться над містом. Існують постійні «перегони озброєнь» між дронами та системами протидії дронам, де обидві сторони швидко адаптуються та розвиваються, щоб перехитрити одна одну.

Масове виробництво дронів-перехоплювачів

Західні аналітики та ЗМІ активно висвітлюють роль дронів-перехоплювачів та інших систем протидії ворожим дронам у війні в Україні, підкреслюючи їхню зростальну важливість у сучасному конфлікті. На початку літа 2025 року українські військові та експерти активно закликали до значного та прискореного збільшення виробництва саме цих дронів.

Президент України Володимир Зеленський також неодноразово підтверджував, що дрони-перехоплювачі показують себе у роботі «особливо добре». Саме тому Україна підписала меморандум з американською компанією Swift Beat про взаєморозуміння щодо розширення виробництва БПЛА. Меморандум передбачає пріоритетне постачання сучасних дронів саме Україні, на спеціальних умовах та за собівартістю виробництва. Це має на меті прискорити закупівлю та розгортання систем для задоволення нагальних оперативних потреб. Важливо, що американська компанія також буде виробляти дрони-перехоплювачі.

Українські дрони-перехоплювачі вже працюють по ворожих «Шахедах» / © ODIN I UA miltech project

Володимир Зеленський висловив великі сподівання на значне збільшення кількості збитих «Шахедів» завдяки цій співпраці. Також важливо, що деякі українські оборонні підприємства отримають доступ до нових технологій, що дозволить розширити виробництво та отримати доступ до критичних компонентів.

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Проєкт «Чисте небо» для столиці

Червень та липень 2025 року ознаменувалися різким, тривожним зростанням інтенсивності ворожих обстрілів української столиці. Під прицілом опинилися не лише життєво важливі об’єкти критичної інфраструктури, а й мирні житлові квартали. У відповідь на цю ескалацію питання посилення протиповітряної оборони над Києвом набуло невідкладного стратегічного значення. Саме тому у столиці активно розгортають інноваційну систему перехоплення, покликану ефективно нейтралізувати ворожі БПЛА. Цей крок є значним розширенням амбітного проєкту — «Чисте Небо», головною метою якого є зміцнення ППО за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів. На реалізацію цієї ініціативи виділено 6,5 мільйона доларів. Ці кошти спрямовуються не лише на закупівлю найсучаснішого обладнання, а й на формування цілісної, багатокомпонентної системи реагування.

Вона охоплює створення спеціалізованого навчального центру для операторів дронів, формування високоманеврених мобільних підрозділів, готових до негайного реагування в Києві та його околицях, а також налагодження безперебійної координації з Генштабом, Повітряними силами та іншими родами військ ЗСУ. Мета — досягнення максимальної синергії з існуючою архітектурою протиповітряної оборони країни. Ефективність проєкту «Чисте Небо» вже переконливо доведена пілотним етапом: за даними Київської адміністрації, від моменту його запуску було успішно перехоплено майже 550 російських безпілотників типу «Шахед».

За даними Агентства оборонних закупівель, Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів. Наразі три компанії (українські та американські) готові виготовляти їх для збиття російських БПЛА. Арсен Жумаділов, директор Агентства оборонних закупівель, в інтерв’ю виданню Babel розповів, що Київ суттєво нарощує свій потенціал у сфері протиповітряної оборони, зробивши замовлення на «десятки тисяч» безпілотників-перехоплювачів. «Десятки тисяч дронів — це те, що ми вже законтрактували і будемо продовжувати контрактувати», — зазначив Жумаділов. Він додав, що темпи укладання контрактів залежать як від виробничих потужностей, так і від можливостей держбюджету. Він також пояснив, що у випадку, якщо українські виробники зможуть випускати більше дронів, ніж дозволяє поточне фінансування, Агентство оборонних закупівель (АОЗ) готове укладати контракти з країнами-партнерами. Це дозволить передавати надлишкові дрони Україні в рамках міжнародної військової допомоги. Альтернативним варіантом є підписання контрактів за так званою «данською моделлю». Цей механізм передбачає, що країни Європейського Союзу безпосередньо фінансуватимуть українських виробників озброєння, забезпечуючи таким чином постачання необхідної зброї для ЗСУ.

Додаткові системи Patriot

Рішення президента США Дональда Трампа про постачання Україні додаткових батарей Patriot стало також життєво важливим кроком, оскільки ці системи здатні ефективно перехоплювати балістичні та крилаті ворожі ракети, захищаючи критичну інфраструктуру та населені пункти від руйнівних ударів. 17 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони Patriot вже найближчими тижнями. А видання Reuters пише, що через посилені масовані атаки ведеться активна підготовка до термінового перекидання цих систем до України, зокрема до Києва. Водночас, для протидії масованому натиску «Шахедів», який значно посилився останніми місяцями, Україна робить ставку на дрони-перехоплювачі. Ця технологія є вирішальною, оскільки дозволяє ефективно та економічно протидіяти великій кількості відносно недорогих ударних дронів, які Росія використовує для виснаження української ППО та завдання шкоди. Таким чином, стратегія України полягає в комбінованому використанні високотехнологічних систем, таких як Patriot, для боротьби з ракетами, та спеціалізованих дронів-перехоплювачів для нейтралізації загрози від БПЛА. Це дозволяє створити багатошарову систему протиповітряної оборони, адаптовану до сучасних викликів війни.

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ЗРК «Patriot» / © Український мілітарний портал

«Герань-3» — нова загроза?

Авіаексперт Валерій Романенко в коментарі TSN.ua зазначив, що новий тип ударних дронів — «Герань-3» (Shahed-238) — є більш загрозливим для української протиповітряної оборони, ніж попередні модифікації. На відміну від поршневих «Гераней-2», нова версія оснащена реактивним двигуном, що забезпечує вдвічі вищу швидкість — не менше 400 км/год. Це унеможливлює ефективне застосування зенітних дронів і мобільних вогневих груп із легким озброєнням. Оператори просто не встигають зреагувати. Через високу швидкість і теплове випромінювання «Герань-3» вимагає застосування більш дорогих і ресурсомістких засобів ураження, насамперед зенітних ракет і винищувачів. Найефективнішим методом перехоплення можуть бути саме винищувачі, що здатні наближатися до дрона на швидкостях, комфортних для візуального супроводу і ураження — зокрема гарматами, якщо дрон летить не надто низько. Ураження гарматами в цьому випадку є економічно доцільним.

«Герань-3» може також наводитися на випромінювання радарів, створюючи додаткову небезпеку для українських РЛС. Водночас масове використання цих дронів малоймовірне через високу вартість реактивного двигуна — близько 40–50 тисяч доларів. Для порівняння, поршневий двигун Shahed-2 коштує в межах 12–15 тисяч доларів, що робить серійне виробництво значно дешевшим. Романенко також звернув увагу на складну електронну «начинку» цих дронів, яка включає американські (Texas Instruments, Analog Devices), швейцарські (STMicroelectronics) та канадські компоненти. Це робить їх дорожчими та залежними від імпортних мікросхем.

Незважаючи на загрозу, «Герань-3» не є критичною зміною балансу. Її поява радше вимагає перерозподілу сил і засобів ППО. Якщо проти «Герані-2» першими діяли мобільні групи, дрони-перехоплювачі та артилерія малої дальності, то в новій ситуації пріоритет змінюється: перше місце — за винищувачами, друге — за зенітними ракетами, далі — за зенітною артилерією (типу Gepard, Skynex, Slinger).

«Герань-3» (Shahed-238) / © Український мілітарний портал

Slinger також можуть застосовуватись у складі мобільних груп, однак це економічно менш вигідно, оскільки вартість їх пострілу може перевищувати ціну самого дрона. Проте, завдяки тепловому сліду реактивного двигуна, навіть ці комплекси можуть бути ефективними за умови правильної побудови бою. Таким чином, Shahed-238 (він же Герань-3) є викликом, але не вироком — головне оперативно і стратегічно правильно адаптувати систему ППО.

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Чому «Шахеди» не збивають на перетині кордону?

Валерій Романенко також пояснив, чому ворожі дрони-камікадзе не вдається збивати ще на перетині кордону. Основна причина полягає в постійній зміні маршрутів, що ускладнює оперативне передислокування мобільних груп. Самі ці групи — це кілька осіб на позашляховику, оснащених великокаліберною зброєю. Їхній потенціал обмежений: у разі атаки групи дронів вони здатні знищити максимум одну ціль, тоді як решта безперешкодно проходять далі. Високоточні зенітно-ракетні комплекси — це ефективні, але надто дорогі засоби для боротьби з дешевими дронами, тому їх застосування обмежене. Навіть сучасні системи, як-от Gepard чи інші зенітні установки, не здатні повністю закрити небо за масованих атак. Саме тому виникає необхідність у багаторівневій, ешелонованій ППО, яка включає і авіацію. Зокрема, Романенко підкреслив, що у разі підвищення висоти польоту ворожих БПЛА до рівня 3 тисяч метрів, вони стають набагато зручнішими цілями для винищувачів. Адже на низьких висотах робота авіації є складною і небезпечною. Попри всі зусилля, інколи збивати Shahed доводиться вже над Києвом — особливо, якщо вони націлені на критичні об’єкти, як-от радари чи пункти управління зенітно-ракетними комплексами. Якщо ворог знищує радар, система ППО втрачає «очі», і навіть найсучасніші пускові установки стають фактично сліпими. У таких випадках ризик падіння уламків у житлових районах змушує діяти на межі: краще знищити дрон у повітрі, ніж дати йому влучити в стратегічну ціль.

Зенітні дрони та стратегічна оборона

Романенко вважає, що проти іранських Shahed-136 із поршневими двигунами ефективною відповіддю можуть стати саме зенітні дрони. Він наголошує, що ще на початку 2000-х років обґрунтовував принцип «подібне знищує подібне»: якщо атака здійснюється дронами, то саме дрони мають і їх збивати. Це економічно вигідніше та тактично доцільніше, ніж використовувати дорогі ракети чи зенітні комплекси. Зенітний дрон, за його словами, вдвічі дешевший за сам Shahed-136. Проте для реалізації такого підходу потрібно вирішити низку технічних завдань. Водночас Романенко наголошує, що й Росія постійно вдосконалює свої засоби удару — зокрема працює над підвищенням ефективності своїх дронів і збільшенням їхнього коефіцієнта ураження. Тож Україні необхідно не відставати, а навпаки — координувати зусилля різних виробників дронів для розвитку сучасних рішень.

«Американці вже зробили шахедоподібний дрон. Українці за три роки повномасштабної війни, за три роки використання „Шахедів“, так і не додумалися зробити копію і зробити ефективний дрон. Бог зна чим стріляють. Росіяни всі наші дрони, значною мірою, збивають, якщо вірити їхньому міністерству оборони», — зауважив авіаексперт.

Він вважає, що першочерговим завданням має бути знищення підприємств, які виробляють «Шахеди», а не лише оборона від наслідків їхньої присутності в повітрі. Щодо захисту столиці, Романенко наголошує: розробка зенітних дронів має розглядатися як складник системи загальної ППО. Це не має бути лише захист Києва — місцева протиповітряна оборона потрібна в усіх регіонах. Росіяни свідомо не обстрілюють села — вони цілеспрямовано б’ють по інфраструктурі, енергетиці, виробництвах.

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«Зараз у них ідея знищити виробництво. Перед цим була ідея знищити силові станції, електричні станції, лінії передач, й так далі», — наголосив він.

Саме тому, на думку авіаексперта, слід формувати мобільні протиповітряні групи, які включатимуть операторів зенітних дронів, кулеметні й артилерійські розрахунки. Такі підрозділи повинні діяти гнучко, адаптуючись до типу загрози та висоти польоту ворожих дронів. Створення повноцінної, багаторівневої, мобільної системи ППО — ключ до збереження життів, енергетичної безпеки й стійкості тилових міст в умовах безперервної дронової війни.

Росія готує рекордну хвилю дронів

Моніторингові джерела повідомляють: Росія може одночасно задіяти до 950 ударних дронів Shahed — саме стільки нині зосереджено на різних точках запуску. Україна повинна бути готовою до можливої рекордної хвилі атак. За словами авіаекспрта Романенка, причина широкого використання дронів-камікадзе полягає не у їхній винятковій ефективності, а у відносній простоті й дешевизні виробництва. Росія запускає дрони тому, що має змогу їх виготовляти у великих кількостях. Для цього не потрібна високотехнологічна база: більшість деталей — китайського походження, включно з електронікою й двигунами. Навіть якщо використовується західна електроніка, то це здебільшого комерційні, недорогі компоненти, доступні на світовому ринку. На відміну від ракет, які потребують складного виробництва, дорогих матеріалів та високої точності, дрони такого типу можна випускати масово, на примітивних технологічних лініях. Одна крилата ракета, така як Х-101, може коштувати близько мільйона доларів. Натомість за цю суму можна зібрати й запустити до 30 «Шахедів» — простіших у виготовленні, але здатних завдати відчутної шкоди за умови масованого застосування. Авіаексперт також додає, що російські удари останніми днями свідчать про накопичення ресурсів для масштабної атаки. Якщо у ніч проти 16 липня було зафіксовано 400 дронів, то у ніч проти 17-го — вже 64, а проти 18-го — лише 35. Це може вказувати на підготовку до одночасного масованого удару — імовірно, вже найближчими днями.

«Скажімо, що завтра буде тихо, а, можливо, починаючи з неділі, понеділка прилетить і прилетить багато», — зауважив експерт.

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Таке посилення повітряних атак призвело до рекордних показників за червень: за даними ООН, 232 українці загинули і 1343 отримали поранення, серед них — діти. Попри безсонні ночі, сирени й вибухи, попри загрозу чергової масованої атаки — вранці столиця оживає: люди йдуть на роботу, відкривають кав’ярні, запускають метро, українці займаються своїм — звичним життям. Але останні тижні приносять нову реальність. У Києві люди знову масово ночують у метро — як 2022-го. І скільки українців покине столицю, якщо хвиля атак продовжиться — наразі важко передбачити.