В Трампа зробили важливу заяву про постачання зброї для України

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки прагнуть швидко постачати зброю Україні відповідно до плану президента Дональда Трампа. Вашингтон розглядає можливість продажу систем ППО Patriot з власних запасів.

Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер, пише The Guardian.

“Ми всі поспішаємо, щоб сприяти цьому та завершити це. Я думаю, що насправді все рухається дуже швидко”, - наголосив американський посадовець.

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Втім, він наголосив, що точну дату завершення цього процесу назвати не може. За словами Вітакера, "триває постійна розмова" про те, чи будуть Штати продавати вже наявні в їхньому арсеналі системи Patriot.

"Ми ніколи не поставимо Сполучені Штати Америки в стратегічно невигідне становище і забезпечимо наявність усього необхідного. Водночас, я думаю, ми всі визнаємо гостру необхідність, якої Україна зараз потребує на полі бою і для захисту своїх міст", - зазначив він.

Нагадаємо, 14 липня американський президент Дональд Трамп оголосив про угоду з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо купівлі американської зброї країнами-членами НАТО. Зокрема передових систем Patriot. За словами очільника Білого дому, Києву передадуть 17 систем.

Втім, Держдеп приховує кількість країн, які готові купувати зброю США. Зауважимо, видання Politico повідомило, що Франція, Італія та Чехія не збираються брати участь у цій ініціативі.

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Дата публікації 12:05, 15.07.25 Кількість переглядів 214 До України їде небачена досі кількість зброї! Чого і коли очікувати?