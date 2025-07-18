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- Війна
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Втрати Росії станом на 18 липня: Генштаб оновив дані
За добу російська армія втратила ще ще й техніку. Зокрема, майже пів сотні артсистем.
Станом на ранок 18 липня ЗСУ знищили 1 039 830 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 039 830 (+1180) осіб
танків – 11032 (+3) од
бойових броньованих машин – 23005 (+9) од
артилерійських систем – 30485 (+47) од
РСЗВ – 1441 (+1) од
засоби ППО – 1197 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46549 (+135)
крилаті ракети – 3491 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 55494 (+111)
спеціальна техніка – 3932 (+0).
Як повідомлялося, українські дрони зупинили роботу важливого хімзаводу в Росії. "Щекиноазот" у Тульській області виробляє аміак, метанол і карбамід — ключові компоненти для вибухівки та ракетного палива.