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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії станом на 18 липня: Генштаб оновив дані

За добу російська армія втратила ще ще й техніку. Зокрема, майже пів сотні артсистем.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії

Втрати Росії / © Associated Press

Станом на ранок 18 липня ЗСУ знищили 1 039 830 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 039 830 (+1180) осіб

  • танків – 11032 (+3) од

  • бойових броньованих машин – 23005 (+9) од

  • артилерійських систем – 30485 (+47) од

  • РСЗВ – 1441 (+1) од

  • засоби ППО – 1197 (+0) од

  • літаків – 421 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46549 (+135)

  • крилаті ракети – 3491 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55494 (+111)

  • спеціальна техніка – 3932 (+0).

Як повідомлялося, українські дрони зупинили роботу важливого хімзаводу в Росії. "Щекиноазот" у Тульській області виробляє аміак, метанол і карбамід — ключові компоненти для вибухівки та ракетного палива.

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