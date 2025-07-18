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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России на 18 июля: Генштаб обновил данные

Через сутки российская армия потеряла еще и технику. В частности, около полусотни артсистем.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России

Потери России / © Associated Press

По состоянию на утро 18 июля ВСУ уничтожили 1 039 830 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 039 830 (+1180) человек

  • танков – 11032 (+3) ед

  • боевых бронированных машин – 23005 (+9) ед

  • артиллерийских систем – 30485 (+47) ед

  • РСЗО – 1441 (+1) ед

  • средства ПВО – 1197 (+0) ед

  • самолетов – 421 (+0) ед

  • вертолетов – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 46549 (+135)

  • крылатые ракеты – 3491 (+0)

  • корабли/катера – 28 (+0)

  • подводные лодки – 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны – 55494 (+111)

  • специальная техника – 3932 (+0).

Как сообщалось, украинские дроны приостановили работу важного химзавода в России. "Щекиноазот" в Тульской области производит аммиак, метанол и карбамид – ключевые компоненты для взрывчатки и ракетного топлива.

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