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Потери России на 18 июля: Генштаб обновил данные
Через сутки российская армия потеряла еще и технику. В частности, около полусотни артсистем.
По состоянию на утро 18 июля ВСУ уничтожили 1 039 830 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1180 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 039 830 (+1180) человек
танков – 11032 (+3) ед
боевых бронированных машин – 23005 (+9) ед
артиллерийских систем – 30485 (+47) ед
РСЗО – 1441 (+1) ед
средства ПВО – 1197 (+0) ед
самолетов – 421 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 46549 (+135)
крылатые ракеты – 3491 (+0)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 55494 (+111)
специальная техника – 3932 (+0).
Как сообщалось, украинские дроны приостановили работу важного химзавода в России. "Щекиноазот" в Тульской области производит аммиак, метанол и карбамид – ключевые компоненты для взрывчатки и ракетного топлива.