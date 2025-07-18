ВСУ имеют успехи у важного города: детали от ISW

ВСУ. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Украинские Вооруженные силы недавно имели успех на Покровском направлении. Зафиксировано продвижение возле поселка, недалеко от самого Покровска.

Об этом в новом отчете сообщил Институт изучения войны (ISW).

Американские аналитики ссылаются на геолокационные видеозаписи 16 июля. Они свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на юго-восток Новоэкономического. Этот поселок расположен к востоку от Покровска.

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В свою очередь, так называемые российские военные блоггеры утверждали, что оккупанты якобы продвигались в пределах восточной части Удачного, близ Зверевого и Чунишино. Впрочем, в ISW не могут подтвердить эти сообщения.

Продвижение россиян у Покровска засвидетельствовал и украинский информационный ресурс DeepState, недавно обновивший свои интерактивные карты. Правда, аналитики проекта называют другую локацию - район Песчаного. Это село расположено рядом со Зверевым.

Ситуация возле Покровска Донецкой области. Карта ISW.

Напомним, CNN сообщает о том, что РФ может начать свое большое летнее наступление уже через несколько дней или недель, используя 160 000 военнослужащих, которые, по словам украинских чиновников, сосредоточены вблизи линии фронта.

По информации военного эксперта Сергея Грабского, россияне давят на Покровск и Мирноград. Ситуация в Донецкой области остается крайне напряженной, говорит он. Российские войска пытаются продвинуться на этом направлении без потерь, которые они несли в Бахмуте или Авдеевке.

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Дата публикации 17:29, 14.07.25 Количество просмотров 103 Ад в Донецкой области: Покровск и Мирноград – под угрозой кольца