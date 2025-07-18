ЗСУ мають успіхи біля важливого міста: деталі від ISW

ЗСУ. / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Українські Збройні сили нещодавно мали успіх на Покровському напрямку. Зафіксоване просування біля селища, що недалеко біля самого Покровська.

Про це у своєму новому звіті повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Американські аналітики посилаються на геолокаційні відеозаписи 16 липня. Вони свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південний схід Новоекономічного. Це селище розташоване на схід від Покровська.

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Своєю чергою, так звані російські військові блогери стверджували, що окупанти нібито просувалися в межах східної частини Удачного, поблизу Звірового та в Чунишиному. Втім, в ISW не можуть підтвердити ці повідомлення.

Просування росіян біля Покровська засвідчив і український інформаційний ресурс DeepState, який нещодавно оновив свої інтерактивні карти. Щоправда аналітики проєкту називають іншу локацію - район Піщаного. Це село розташоване поруч зі Звіровим.

Ситуація біля Покровська на Донеччині. Мапа ISW.

Нагадаємо, CNN повідомляє про те, що РФ може почати свій великий літній наступ уже за кілька днів чи тижнів, використовуючи 160 000 військовослужбовців, які, за словами українських чиновників, зосереджені поблизу лінії фронту.

За інформацією військового експерта Сергія Грабського, росіяни тиснуть на Покровськ і Мирноград. Ситуація на Донеччині залишається вкрай напруженою, каже він. Російські війська намагаються просунутися на цьому напрямку без втрат, яких вони зазнавали в Бахмуті чи Авдіївці.

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Дата публікації 17:29, 14.07.25 Кількість переглядів 103 Пекло на Донеччині: Покровськ і Мирноград – під загрозою кільця