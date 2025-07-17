Українські дрони зупинили роботу важливого хімзаводу в Росії: відео

Атака українських дронів на РФ / © ТСН.ua

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У ніч проти 17 липня українські дрони атакували російський хімзавод "Щекиноазот" у Тульській області. Цей завод виробляє аміак, метанол і карбамід — ключові компоненти для вибухівки та ракетного палива.

Відео пожежі на підприємстві публікують місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно заграву над місцем влучання, а також уламки одного з українських дронів, який не долетів до цілі.

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Про пожежу на підприємстві повідомили місцеві жителі, які були очевидцями атаки.

Дата публікації 21:48, 17.07.25 Кількість переглядів 7 Українські дрони атакували важливий хімзавод у Тульській області РФ

Губернатор російського регіону лише повідомив, що уламки БПЛА впали на територію одного з підприємств у Тульській області.

Як повідомляє Telegram-канал Astra, внаслідок ударів щонайменше 4 дронів було пошкоджено ректифікаційну колону, що призвело до її розгерметизації та пожежі.

На заводі також пошкоджено паропровід високого тиску між сховищем та ТЕЦ, який подає перегріту пару високого тиску до технологічних установок. Пошкодження отримав дах печі на лінії виробництва метанолу.

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Після атаки дронів завод, який працює на військово-промисловий комплекс держави-агресорки, зупинив свою роботу.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пожежа на «Щекиноазот» може порушити виробництво зброї для армії РФ.

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня дрони атакували нафтопереробний завод у Нижегородській області РФ, внаслідок удару сталася пожежа.